要獨享神運卻犯大忌「不能單拜」　賊偷虎爺不到2小時就被抓了

記者蔡佩旻／雲林報導

7月初才剛過完虎爺聖誕，雲林台西鄉即傳出有廟宇供奉虎爺神尊遭偷竊。台西警分局日前獲報在海豐路一家廟宇所供奉之虎爺神像遭竊，警方過濾竊嫌特徵，發現一名丁姓男子有重嫌，經警方詢問，男子稱為祭拜虎爺才將其竊取， 全案訊後依《竊盜罪》移送法辦

▲丁嫌想把虎爺偷回家獨享神運，殊不知已犯了不能單拜的大忌，財運不通反而吃上牢飯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



林姓廟公表示，準備上香敬茶時，發現廟內所供奉之虎爺神像遭竊，台西派出所長林建隆立即指揮員警依廟公所述沿途查訪及調閱相關資料，發現竊嫌騎乘腳踏車徒手將虎爺神像竊走，並隨即離開現場，警方過濾竊嫌特徵，發現40多歲丁姓男子有重嫌。

▲警方調閱監視器畫面比對後發現丁姓男子涉有重嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

巡佐蔡聰明、警員丁祥益於14時發現該男子，與犯案時所穿著之長褲及一座虎爺神像。警訊時，丁嫌稱為祭拜虎爺才將其竊取，並表示可能冥冥當中虎爺懲罰，這麼快就被警方查獲，全案依刑法竊盜案罪移送偵辦。

民俗專家表示，虎爺稱「虎將軍」是神界神獸護衛，有招財，驅邪、鎮宅的神力，農曆6月6日聖誕期間信徒都會拜拜求好運，但依習俗拜虎爺禁忌之一「不能只單拜虎爺」，通常都將虎爺供奉在神龕或神桌下，依俗到廟參拜須先拜完主神財神爺或其他主配祀的神明後，最後才拜虎爺，不能只單拜虎爺，這被視為大不敬。

▲丁嫌異向天開想把虎爺偷回家獨享神運，殊不知已犯了不能單拜的大忌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

丁嫌想把虎爺偷回家獨享神運，殊不知已犯了不能單拜的大忌，財運不通反而吃上牢飯。廟公獲知找回虎爺神尊頻頻感謝警員，至派出所要領回時，上香請虎爺勿再離營出走，警方在受理報案不到2小即將虎爺找回來，對於積極態度及專業能力，給予肯定並警方道謝。

分局長黃念生表示，本案於民眾報案後立即展開偵查，員警於最短時間逮獲竊嫌全靠員警掌握機先，並積極調閱相關資料全力查緝，讓民眾實足感到警方積極辦案的高效率表示肯定，並呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事、物，請立即撥打報案專線110，讓歹徒無所遁形，共同維護社會治安。

▲丁嫌想把虎爺偷回家獨享神運，殊不知已犯了不能單拜的大忌，財運不通反而吃上牢飯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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