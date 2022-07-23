廖老大直播一半...無業男留言嗆「槍殺盧秀燕」　警5小時逮人

▲台中刑大科偵隊副隊長賴宇俊對此案進行說明。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中23歲羅姓男子12日在網紅廖老大直播時留言，揚言恐嚇要槍擊台中市長盧秀燕，被線上眾多網友看見。台中刑大同日接獲民眾報案後成立專案小組，5小時內在羅男住處逮人，羅男表示相當懊悔，是因為對社會現況不滿才有此言論，住處也未找到槍枝。盧秀燕得知後感到相當震驚，不過不願追究，僅感謝警方迅速破案。

▲台中市長盧秀燕得知後相當震驚，但了解詳情後不願追究。（圖／ETtoday資料照）

台中刑大說明，12日有民眾報案指出，一名羅男在網紅廖老大直播下留言聲稱「槍擊台中市長盧秀燕」，警方獲報後不敢大意，成立專案小組緝凶，報請台中地檢署指揮偵辦，鎖定住在西屯區的無業23歲羅男涉有重嫌，立刻在5小時內逮捕羅男。

羅男向警方供稱，自己因為對於當前國際情勢不穩，以及社會現況的不滿，一時情緒激動才會公開發表槍擊盧秀燕的言論。警方搜索羅男住處，並未發現可疑槍枝或是其他犯案工具，訊後依恐嚇危安罪移送偵辦。

盧秀燕得知此事後相當震驚，但也詢問羅男家庭背景、個人狀況，了解詳情後不願意追究，僅肯定市警局迅速破案，期勉警方持續維持治安。

網紅廖老大公司則回應，並不知道此事，由於每日直播時皆會有許多網友湧入觀看，留言更是「刷很快」，透過媒體才知道有此狀況。

▲廖老大則表示，因為直播留言人數多，並不知道此事。（圖／ETtoday資料照）