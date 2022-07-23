林志穎自撞火燒車！　現場緊急加裝7防撞桿...焦黑燒痕怵目驚心

記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

藝人林志穎22日上午，駕駛特斯拉載著兒子行經桃園蘆竹區中正北路時，因不明原因突然自撞分隔島上的標示桿，造成特斯拉瞬間起火，整輛車的前半部被燒得只剩骨架，父子2人也緊急被送往醫院救治。而桃園市政府為避免再度發生意外，23日一早就在該路段緊急加裝防撞桿。

▲林志穎22日駕駛特斯拉行經桃園蘆竹區中正北路時，自撞分隔島上的只是感而釀成火燒車。（圖／翻攝自爆廢公社、林志穎IG）



回顧整起事件，車禍發生時間為22日上午10時50分，當時林志穎開車載著他兒子，從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中因不明原因撞上分隔島上的指示桿，造成指示桿當場斷裂，而林志穎所駕駛市價約400萬元的特斯拉Model X也瞬間起火燃燒。車禍發生後，林志穎頭部受傷，一度無法說話，坐在副駕駛座的兒子則是臉部輕微擦傷，2人都被送往林口長庚醫院。

▲▼藝人林志穎22日駕駛特斯拉自撞分隔島起火，桃市府交通局也在23日加裝防撞桿，以避免意外再度發 。（圖／記者沈繼昌攝）



桃園市交通局指出，由於標示桿被撞斷，重新安裝至少需要7到14天的時間，因此在標示桿仍無法安裝回去的期間，先緊急在事發地點、也就是快慢車道分隔島上，再加裝7根防撞桿，延伸防撞桿的排列長度，以區隔汽、機車車道，避免相關人員走錯車道而釀成事故發生。

不過從圖片中還是可以發現，儘管昨日事故已被排除，但地上仍留有大片黑色燒焦痕跡，讓人怵目驚心，可見當時火勢相當猛烈，所幸林志穎在被撞擊當下而意識不清時，巨大的撞擊聲響，驚動一旁工地的工人出來查看，見狀緊急將父子2人救出，以避免更嚴重的傷亡情形。

▲林志穎22日上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路橋時自撞分隔島，消防人員趕抵現場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）