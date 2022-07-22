「北基隆南虎尾」中元祭　雲林虎尾「街仔普」停辦2年再登場

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮的中元普渡是重要的傳統祭典，歷史淵源、祭拜儀典與規模享有「北基隆、南虎尾」的美譽，因新冠狀疫情影響，虎尾鎮公所2020年取消大規模封街擺肉山、冰雕的「街仔普」；疫情逐漸趨緩，停辦2年的「街仔普」將恢復舉辦，並首度辦理七大普渡區聯合開香儀式，活動包含七夕虎尾鐵橋點燈、潑水戲水區、密室逃脫區將隆重登場。

▲虎尾鎮長丁學忠日前與公所團隊前往圓環場刊，停辦2年的「街仔普」將恢復舉辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣虎尾中元祭「街仔普」有70餘年歷史，屬典型的「市仔普」，7大普渡區規劃不同的普渡的特色，開鬼門的首日午後在市區街道普渡；中元節當日則有大型普渡壇、冰雕、光雕秀等活動，下午開始市區供桌延綿，讓附近民眾、商家備豐盛的祭品擺上桌，款待「好兄弟、好姐妹」。

▲疫情逐漸趨緩，雲林虎尾中元普渡停辦2年的「街仔普」將恢復舉辦，並首度辦理七大普渡區聯合開香儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）



受到疫情防疫規定，虎尾中元祭活動連續2年縮小規模，取消「街仔普」。歷年精彩熱鬧的沿街擺設雞鴨魚肉等山珍海味供品，祭拜「好兄弟、好姊妹」外，為了讓供桌上的祭品看起來更豐盛，更有設置「看桌」的祭祀擺設，有五穀雜糧桌及美食點心區搭配蔬果雕料理上，還備盥洗用具區讓好兄弟盥洗盛裝出遊等，今年虎尾鎮公所宣布恢復舉辦，各普渡區特色將精彩可期。

▲今年由縣府文觀處針對鐵橋整理環境光，以春夏秋冬24節氣的意象以燈光變化呈現，在上週已點亮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮長丁學忠表示，疫情影響，虎尾中元節連兩年縮小規模辦理且未辦理娛樂性活動，今年因疫情趨緩，希望大家回歸正常生活，所以今年中元節正常舉辦，往年虎尾普渡會共分為7大區東、西、南、北、中、福德、德興等七大普渡區，往例各區都有自己特色，今年由公所與普渡會討論後，希望將過去少見的普渡盛況及特色再次原汁原味展現出來，由公所來補助部分經費讓普渡會展現古早味的經典。

▲疫情逐漸趨緩，雲林虎尾中元普渡停辦2年的「街仔普」將恢復舉辦，並首度辦理七大普渡區聯合開香儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

丁學忠指出，虎尾鎮公所的部分，今年舉辦多種活動，七夕情人節在虎尾鐵邀請演藝人員辦理演唱，另虎尾鐵橋黯淡多年，今年由縣府文觀處針對鐵橋整理環境光，以春夏秋冬24節氣的意象以燈光變化呈現，在上週已點亮，虎尾圓環素還真亦會盛大舉辦燈光秀，今年因八音彩子黃文擇過世，光影秀將以不同以往的懷念、追思意象感覺來呈現。

另，虎尾因新住民、青年朋友參與越來越多，在過節的部分如果可以融入異國民眾可以融入的活動，這對來到虎尾的遊客是另一種亮點，所以將舉辦首屆潑水節，邀請民眾前來參加。

▲ 普渡場中擺設以紙糊所搭建「男堂」、「女室」提供給「好兄弟、好姊妹」梳妝、盥洗用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年由縣府文觀處針對鐵橋整理環境光，以春夏秋冬24節氣的意象以燈光變化呈現，在上週已點亮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年由縣府文觀處針對鐵橋整理環境光，以春夏秋冬24節氣的意象以燈光變化呈現，在上週已點亮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►稻作插秧期道路現泥濘 農機落土於車道最高罰款6千元

►雲林斗南深夜火警！ 飼料廠2樓全面燃燒

►醫院前身障車位、槽化線遭機車佔用 怎麼罰？警方竟出現兩套說法

►雲林虎尾中元祭 「街仔普」5千桌...普渡場綿延3公里