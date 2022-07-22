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類熱浪襲台！35度高溫結業式　「水球大戰」師生家長百人歡笑混戰

記者蔡佩旻／雲林報導

即將迎來今年最熱高溫，氣象局也發佈高溫燈號。中部地區為橙色燈號「有連續出現36度高溫的機率」。消暑無非玩水最能解熱，雲林一家幼兒園今（22）日為畢業生結業日，在學校的最後一天逢上類熱浪襲台，園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。

▲氣象局發佈高溫燈號，雲林一家幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺非營利幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台，頂著35度高溫「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

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西螺安定非營利幼兒園上週已為畢業生舉辦攀樹摘畢業證書儀式，今天結業日適逢迎來今年高溫類熱浪，園方今日上午安排「水球大戰」除了每位學童發20顆水球並自備水槍上場，也有家長為孩子加碼準備上百顆水球備彈供大家玩個過癮。

▲氣象局發佈高溫燈號，雲林一家幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺非營利幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台，頂著35度高溫「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

園長與老師們在開場後即被孩子們以水球、水槍攻擊全身濕透。幼兒園長張惟淑表示，今天是幼兒園最一天上學日，也是今年畢業生在校園最後一天，想著辦一個讓孩子值得回憶的活動，便設計了水球大戰，其中含意也讓小朋友幾年來在學校的壓力一起釋放。

▲氣象局發佈高溫燈號，雲林一家幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲幼兒園學童人生第一場水球大戰，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

學童家長志工媽媽說，今天還沒中午氣溫已達35度，學校辦理丟水球活動，讓小朋友玩水，我認為剛好在暑假的前一天讓大家玩一玩開心慶祝畢業生的最後一天，也剛好即將迎來今年氣溫最高的時日，讓孩子消暑真的方常棒。

▲氣象局發佈高溫燈號，雲林一家幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日天氣晴朗炎熱，雲林西螺鎮未到中午即達35度高溫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲氣象局發佈高溫燈號，雲林一家幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲氣象局發佈高溫燈號，雲林一家幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲氣象局發佈高溫燈號，雲林一家幼兒園今天為結業日，逢上類熱浪襲台園方辦理「水球大戰」，全園師生家長近百人歡樂消暑，也為孩子留下在校園最歡樂的美好回憶。。（圖／記者蔡佩旻攝）

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