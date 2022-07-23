屏東也有救人英雄！轎車撞電桿「車頭冒煙」　路人超勇救援視角曝

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

昨天（23）上午發生藝人林志穎開車自撞分隔島，他滿臉血被路過車主與附近工人從起火燃燒的車輛救出，臉書《爆料公社》今日上午也貼出一段英勇救人的影片！行車紀錄器駕駛見前方有一輛自小客自撞路邊電線桿，「看見車子在冒煙」，急忙上前將駕駛、後座老婦及一名小孩救出，網友也對車主的英勇行為大讚「謝謝你的勇敢！感謝有你」。

▲屏東今早也發生一起自撞車禍，路過車主馬上下車勇敢救人。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）



林志穎載著6歲兒發生自撞車禍，車輛隨即陷入火海，幸好有多位民眾仍冒著危險奮勇將他拉出車輛，讓大家直呼「遇到貴人真的太幸運」，而其他無名英雄今日早上也出現在屏東糖廠附近。

《爆料公社》中一段行車紀錄器拍下救援過程，23日早上9點45分，車主開車行駛於屏東市台糖二街上，途中見到一部車輛自撞路邊電線桿，他二話不說立即下車，協助62歲駕駛脫困，同時附近居民也趕來幫忙，他提到「因為看見車子在冒煙」，也趕緊將後座受驚嚇的老婦跟一名小孩拉出來，最後有路人幫忙連絡救護車，等到警察跟救護車到場後，車主才自行離開。

警方接手進行後續協助，車禍駕駛酒測值為0、沒有受傷，但乘客受輕傷送醫治療，他自述是精神不濟不慎釀禍。

▲附近居民也上前幫助車內乘客離開車輛。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）



看了車主熱心幫忙的畫面，網友們也紛紛讚許勇敢行為，「其實我們台灣熱心的人真的很多」、「祝福！好心人一生平安 」、「台灣最美非因何種身分別」、「真的很謝謝這些救命恩人，社會需要更多像你的人」。