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頂樓加蓋變兵工廠！花蓮警攻堅逮4嫌　槍枝子彈毒品擺滿桌

▲▼警方查獲改造手槍、彈匣、空氣長槍子彈及安非他命等証物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼警方查獲改造手槍、彈匣、空氣長槍子彈及安非他命等証物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警方日前破獲一起槍枝改造工廠，嫌犯利用花蓮市區一處大樓頂樓加蓋的鐵皮屋進行槍枝改造，警方當場逮捕4名嫌犯，並在屋內查獲改造槍枝一批和毒品，

花蓮縣警察局日前接獲線報指稱：位於花蓮市中原路某大樓頂樓加蓋之鐵皮屋內，有通緝犯隱身其內非法改造槍彈及有在該屋內吸食毒品、販賣毒品之行為，影響社會治安甚鉅。

▲▼警方查獲改造手槍、彈匣、空氣長槍子彈及安非他命等証物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警察局局長戴崇贒獲報後，立即指示刑事警察大隊組成專案小組，立即派員進行跟監、埋伏、蒐證調查等工作，並報請臺灣花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦。

▲▼警方查獲改造手槍、彈匣、空氣長槍子彈及安非他命等証物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼現場逮捕2男2女4名嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

刑事警察大隊專案小組實施跟監蒐證數月後，見時機成熟，在檢察官指揮下，於7月18日19時許，見陳姓通緝犯於該鐵皮屋欲外出之際隨即入內將其逮捕，並當場查獲改造手槍1把、彈匣2個、空氣長槍2把、子彈4發、供改造槍彈零組件1批、改造槍彈工具1批及第2級毒品安非他命3.13公克等物。另於該處亦查獲吸食及持有毒品之曾姓、張姓、陳姓、李姓等4名犯嫌一併帶案偵辦。

▲▼警方查獲改造手槍、彈匣、空氣長槍子彈及安非他命等証物。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

縣警局表示，2男2女4名嫌犯均為花蓮人，經逮捕後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，並深入追查該改造槍彈零組件之來源及流向。

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