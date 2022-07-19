恐怖落地畫面曝！情侶為躲警查緝　墜7樓「女慘死男斷腿」

記者陳雕文、陳以昇／新北報導

新北市新店警方19日下午跨區到永和抓毒品人口，進入民宅7樓頂加破門時，屋內3男1女開始逃竄，其中一對男女開窗利用升降帶垂降，結果女子爬沒多久就墜落馬路，當場失去心跳，送醫後宣告不治，而男子則是爬到了2樓後不慎失足墜落雙腿骨折，無生命危險。墜樓的監視器畫面也在稍早曝光。

▲男女為逃命，開窗綁繩想垂降，結果不慎墜樓。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，墜樓的是一對情侶（陳男、潘女皆42歲）警方一度猜測兩人攀爬時不慎墜落，潘女成了肉墊，因此陳男才得以倖存，但觀察現場調閱監視器後，發現陳男沒有用繩索，是沿遮雨棚往下爬，而潘女則用升降帶緩慢垂降，但疑操作不慎，直接從7樓摔下，撞到2樓的遮雨棚再落地，陳男則是爬到2樓後失足落地骨折；情侶恐怖落地瞬間被附近監視器拍下。

▲▼女子嘗試用升降帶逃跑，結果墜樓身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

新店警分局表示，當時為了查緝毒品，持搜索票、拘票跨區到永和辦案，警方破門後只看到2名男子(皆為陳男的友人)，後來發現房間的冷氣跟電視是打開的，因此懷疑現場不止2人，於是又在現場搜索，這時一名員警往窗外看，驚見潘女倒臥馬路，隨即下樓並通知消防到場，後來又發現倒在附近的陳男，一併送醫；警方表示，在7樓現場查獲毒品安非他命跟大麻，全案依法偵辦中。

▲▼現場還遺留繩索在窗邊，警成功破門入內蒐證中。（圖／記者陳以昇攝）