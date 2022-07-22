幼兒時刻不能離開視線　高警被酸爆：盯駕駛就沒車禍、酒駕

▲高雄市小港分局發新聞稿，表示援助被鎖在頂樓的母子 。（圖／翻攝分局提供影片）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港分局前一天才發新聞稿《行動酒精庫，酒後照騎車，每天喝兩手，今天吞罰單》被醫師跟老師打臉，不過現在又發暖新聞稿《媽媽陽台曬衣與稚兒同被反鎖，大聲呼救員警神救援解圍》，當中提到「家中如有幼兒，務必時時刻刻不能離開大人視線」，這句話被知名警眷谷百合再次打臉反問「這個孩子不也在媽媽的視線範圍內，把老母鎖在陽台的嗎」？

22日高雄市小港分局發出新聞稿，表示兩名員警在20日晚間六點10分，在小港區高坪街上聽到某住家一名女子大聲呼救，警方立即趕往該戶了解，當時有一名老婦人前來開門後，才發現其媳婦、孫子受困於四樓後陽台，警方立即爬上四樓，打開後陽台鎖住之鋁門，救出受困的陳姓媳婦與孫子。

小港分局表示「原來陳女稍早在四樓後陽台曬衣服，3歲兒子開門進入後陽台找母親時，不慎按下喇叭鎖，導致鋁門反鎖，將兩人都關在後陽台。經員警到場協助救援後，陳女相當感謝員警的迅速到場，才讓她們母子倆順利脫困」。同時宣稱這名母親受困了1個多小時。所以呼籲「家中如有幼兒，務必時時刻刻不能離開大人們的視線，才能避免危險的發生。另外家中有些門把只有從室內可以進行閉鎖，若到室外需注意喇叭鎖位置的閉鎖狀態，以免發生危險情事」。

▲高雄市小港分局發新聞稿 。（圖／翻攝分局群組）

這篇新聞稿又被知名警眷谷百合大酸「昨天類醫生，今天類老師，警察真是夠了」，而且這篇新聞稿有可能會造成婆媳問題，身為三寶媽的谷百合就分析「媳婦會怪婆婆沒看好小孩，婆婆會怪媳婦不帶好小孩，就算很多雙眼睛盯著孩子，他們也會突然來個飛天驚人之舉讓大人們措手不及。警方把問題跟麻煩處理掉就好，不要嘴碎製造人家的婆媳問題。」，同時「我們應該是時刻叮囑孩子遠離危險注意安全，而不是時刻盯著孩子。照這個邏輯，警察時刻盯著駕駛就不會有車禍跟酒駕了」。

▲高雄市小港分局發新聞稿，表示援助被鎖在頂樓的母子 。（圖／翻攝分局提供影片）

其實小港分局的暖新聞稿在21日的時候，也被醫師跟老師來打臉，他們提到在20日晚間中午發現一名男子騎腳踏車違規逆向，結果發現他有酒駕，甚至還雙手抖動，就是他每天喝2手啤酒，「相當於每天飲用酒精3960毫升，比一般人每天飲水量超出許多，根本是行動酒精庫」，物理老師跟醫生都表示不但計算方法錯誤，甚至把喝酒跟手抖之間連結在一起，根本就是「宣導變成誤導」。

但為何高雄市警察局的轄下17個分局總是會出現這些「搏版面」，被人挑出毛病打臉的新聞稿呢？根據一名資深警官表示，他透露因為高雄市警察局有個內部評比，只要這些所謂「好人好事」的新聞被媒體報導，就會拿到「分數」，而承辦的轄下單位、或是公關室人員就能拿到「功獎」，對於升遷積分就有幫助，所以才會讓日常舉手之勞，或是明明為警消處理，員警到場觀看的事件，變成警察「為民服務」的超暖新聞稿，盼望能讓記者刊登報導。

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