夫妻離婚「當10年情侶」原因曝　毒鴛鴦攜槍交易...就怕黑吃黑

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲報案，有一對夫妻離婚後，仍維持情侶關係長達10年之久，還一起在雙北、桃園地區販賣毒品牟利，甚至為了防止警方查緝或遭買家黑吃黑，還隨身攜帶槍枝，警方在19日前往查緝，並順利在桃園逮捕2人。

警方調查，47歲的于姓男子，與38歲的王姓女子，2人在雙北、桃園地區涉嫌販售毒品，警方獲悉後追查，並在19日前往桃園2人住處攻堅逮人，最後順利逮捕情侶檔到案。

▲夫妻離婚仍維持情侶關係10年，共同擁槍販毒遭警方一舉成擒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，現場查扣第一級毒品海洛因9小包、第二級毒品安非他命5小包、吸食器、分裝袋及磅秤等毒品分裝工具，另查扣改造手槍1支、鋼管槍3支、子彈5顆、電鑽、砂輪機等槍械改造工具。

警方訊後依照《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌將2人移送地檢署偵辦，另外也將持續向上溯源，追查2人毒品來源。

▲夫妻離婚還保持情侶關係，2人甚至共同販毒牟利，交易還帶槍防黑吃黑。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，于、王2人原本是夫妻，但在10多年前因細故離婚，但仍藕斷絲連維持情侶關係，沒想到竟然一起涉嫌販賣毒品獲利，甚至還憂心被抓或黑吃黑，平時交易都帶著槍枝，所幸最後被警方一舉查獲。