圖／柯文哲熱到拿綠營議員扇子搧風　黃珊珊趕忙奪扇送上小電扇

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席線形公園巡禮，天氣酷熱難耐。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊23日出席線形公園巡禮活動，由於近來天氣酷熱，在室外站著不動都會滿身大汗，在外跑行程更是劉汗流得狼狽不堪。柯文哲今一坐下就順手拿起民進黨議員陳怡君的扇子搧風，一旁的黃珊珊見狀趕忙抽掉柯手中的扇子，把自己手中的小電風扇拿給柯，場面相當有趣。

23日上午的線形公園活動位於圓山站外，地處中山大同兩行政區的交界，不少選區議員、參選人都低調到場或是派助理前來發文宣小物，爭取曝光。大同區至聖里的里長楊秀龍特別帶領數十位里民出席，有趣的是，楊立場偏藍，但現場民眾竟都拿著民進黨議員陳怡君的扇子。

楊秀龍在活動前受訪表示，黃珊珊來得正是時候，讚黃對台北市政有很多貢獻，包括線形公園這個場地，也付出了很多心力，讓很多市民得到該有的休閒及享受。楊說，黃很常到這裡關心市民，市民要懂得迴響，不能讓關心市民的人失望。

至於三位台北市長參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊裡面，最挺誰？楊秀龍則多次重申，來者是客、來者是客，只要誰可以做得更好，就全力以赴支持。

現場媒體詢問黃珊珊是否在拔蔣萬安的樁，黃珊珊正要說話時，楊秀龍趕緊打斷，直呼，「我站在這裡、我站在這裡，我就站在這裡」；接著媒體詢問，站在這裡是否就代表力挺黃珊珊？楊秀龍則回，「我代表了，我站在這裡」。