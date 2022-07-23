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民眾黨2022選戰歌「逗陣走」出爐！　柯文哲SOLO高唱「憨人」

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨推出2022全新選戰歌曲「逗陣走」，邀請理念相符的人們站出來逗陣走，走向台灣的未來。這次歌曲錄製也安排黨主席柯文哲，獨挑大樑SOLO最後一句；在專業製作人不放水的指導下，儘管只有一句也「精雕細琢」。最後的成品，柯文哲演繹起來充滿情感，而且音準也相當夠水準，讓許多聽者備感驚艷。

民眾黨指出，「逗陣走」是一首國台語填詞的歌曲，由知名唱片製作人包小松親自填詞譜曲，並且海選出民眾黨內的好聲音，集合眾人的力量，「嚴格把關」之下誕生出這首歌曲。

歌詞第一句寫著「還有多久才能看見，人們臉上失去的笑容，花花世界的美已改變」。敘述著是這兩年多的疫情口罩遮去了大半臉龐，而在益發辛苦的日子裡，口罩下的臉早就忘記了笑容。

副歌歌詞寫道，為了所愛的人幸福、為了下一代的生存，我們心甘情願就像個憨人，秉持著唐吉軻德的精神，去實踐理想的未來。邀請不敢再有夢想不敢再懷希望的人們，與我們一起並肩同行，這樣的精神呼應今年台灣民眾黨的競選主軸「民眾新希望」。

民眾黨表示，歌曲演唱部分，特別安排黨主席柯文哲，獨挑大樑SOLO最後一句。在專業製作人不放水的指導下，儘管只有一句也「精雕細琢」。最後的成品，柯文哲演繹起來充滿情感，而且音準也相當夠水準，讓許多聽者備感驚艷。

另外，挑戰新竹市長的高虹安，原本在錄大合唱當天，因為人在新竹跑行程，來不及趕到。但最後錄音完畢，製作人包小松希望再加入一個女聲作品會更完整。最終高虹安趕來錄音，補上臨門一腳，唱出「前方道路崎嶇難行，不畏艱難依然前進」，這句堅定又勵志的歌詞。

另外，被選入參與個唱的，還有發過四張專輯歌手出身的葉諾凡。葉諾凡雖然謙稱自己一段時間沒進錄音室，有種熟悉又陌生的感覺，但一開嗓果然馬上進入狀況，甚至還幫忙配唱和音工作。歌曲中還有熟悉的「明星嗓」，除了立院黨團總召立委邱臣遠，激似劉德華的嗓音，還有唱腔與苦情王子張宇相似的新北市議員參選人彭立信。

民眾黨文宣部主任許甫表示，這首「逗陣走」將在今年台灣民眾黨的3周年黨慶上，由主席引領眾人大合唱。希望透過眾人溫暖的聲音，傳遞到台灣每個角落裡，讓曾經失去寄託、不敢夢想的人們，再一次願意相信改變的力量，希望終會成真。

▲▼台灣民眾黨推出2022全新選戰歌曲「逗陣走」，黨主席柯文哲錄音畫面。（圖／民眾黨提供）

▲▼台灣民眾黨推出2022全新選戰歌曲「逗陣走」，黨主席柯文哲錄音畫面。（圖／民眾黨提供）

▲▼台灣民眾黨推出2022全新選戰歌曲「逗陣走」，黨主席柯文哲錄音畫面。（圖／民眾黨提供）

▲▼台灣民眾黨推出2022全新選戰歌曲「逗陣走」，黨主席柯文哲錄音畫面。（圖／民眾黨提供）

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