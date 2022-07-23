北市選戰成「陳時中vs.柯文哲」　他揭1人漁翁得利

▲民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台北市長柯文哲近期頻與民進黨台北市長參選人陳時中言詞交鋒，民進黨立委林俊憲昨（22日）在談話性節目中指出，台北市長選戰已經不是「三腳督」，而是陳時中與柯文哲雙人對決，導致國民黨台北市長參選人蔣萬安被邊緣化，而台北市副市長黃珊珊只要在兩人互罵時偶爾出面說話，便獲一定曝光度。就目前情況而言，黃珊珊比想像中強上許多。

林俊憲解釋，由於柯文哲需要為民眾黨爭取空間並創造個人動能，故這次台北市長選舉變成陳時中對柯文哲的雙人對決，是政治上的必然。不過，柯文哲近期頻與陳時中交鋒，反而把陳時中聲量帶上來，蔣萬安自然會在兩人對決中被邊緣化。

林俊憲說，雖然蔣萬安近期改變作風，自己也覺得他是不錯的人，可是裝壞人就是不像，建議蔣萬安不要學任何人，做自己即可，否則像現在這樣出面罵人會與既有形象產生衝突。

林俊憲認為，倘若台北市長選舉，民眾黨全軍覆沒、黃珊珊被放棄得很徹底，2024就不會有柯文哲的角色，所以他會用盡方法把黃珊珊拉上來。在此情況下，黃珊珊只要緊拉著柯文哲，在陳時中與柯文哲互罵時偶爾出面插嘴，一樣有曝光度，蔣萬安則是再怎麼改變人設也沒用，只能靠國民黨傳統的組織戰選台北市長。