台北市長民調拉鋸　沈富雄教他一招「坐等收割」

▲民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

近期國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中，以及台北市副市長黃珊珊支持度呈現拉鋸。前立委沈富雄22日在節目中指出，台北市長柯文哲近期罵得又兇又急，是為避免黃珊珊選票被陳時中拿走，所以蔣萬安這時千萬不能當旁觀者，而是適時展開攻勢，便能輕易地從中收割好處。

根據《東森新媒體ETtoday》民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，而《中國時報》的最新民調則顯示，陳時中支持度為24.2%、蔣萬安23.9%、黃珊珊22.2%，顯見戰況十分膠著，民調中也顯示，陳時中的支持度與防疫表現息息相關。

沈富雄認為，陳時中、蔣萬安與黃珊珊支持度之所以不分上下，是因黃珊珊拿走原先屬於陳時中的票。為避免黃珊珊的票被陳時中拿走，最近柯文哲可說是罵得兇又急，連明太祖朱元璋殺功臣這種話都講出口。

沈富雄指出，柯文哲固票對蔣萬安而言算是好事，但蔣萬安不能納涼，而是在旁邊看清楚、分析並展開攻勢，「韭菜如果要收割，最簡單了」。