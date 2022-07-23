　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍不建議裴洛西訪台！　《彭博》：拜登發言讓台灣人「受傷」

▲▼美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出計畫將於8月訪問台灣，對此國台辦19日表示堅決反對，裴洛西本人21日受訪時以安全為由避而不談，美國總統拜登被問及此事時則抱持懷疑態度。《彭博社》分析，美國在此事所呈現的相互矛盾，恐怕將令台灣感到失望、受傷與困惑。

先前曾有知情人士透露，裴洛西正在計劃亞洲出訪行程，其中一站還包括訪問台灣，其實早在今年4月她便計畫訪台，但因感染新冠肺炎而被迫取消，如若成功完成出訪，將會是1997年以來美國眾議院議長首次訪問台北。

不過對於裴洛西的台灣行，拜登20日受訪時透露對於能否如期進行抱持懷疑態度，「軍方認為這不是好主意」。

根據《彭博社》，國民黨立委、立法院外交及國防委員會召委江啟臣評論了美國拜登政府互相矛盾的態度，「從台灣的角度來看，拜登的言論讓我們感覺不是很好，我們感受到了傷害。因為他的言論暗示：首先，（裴洛西出訪）存在真正的軍事危險；其次，台灣和美國的關係受北京當局牽制，就好像台美關係是有條件的一樣。」

江啟臣表示，「我們不知道拜登是故意說這些話，還是只是口誤。我認為他心裡的確有這樣的擔憂，只是從台灣的角度而言，我們認為這不是需要公開指出的事情。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員、前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，「在正常情況下，五角大廈的全部任務是威懾和採取非軍事步驟，以凸顯決心和支持加強兩岸穩定。這似乎有點不符合國防部的個性，因為它是雙邊關係的一部份。」

裴洛西21日在記者會上迴避關於此次出訪的相關提問，僅表示是出於安全考量，「也許軍方擔心我們的飛機會遭中國人擊落，或其他類似情事。」

對於美中兩國在兩岸議題的交涉，駐美國台北經濟文化代表處前政治組組長趙怡翔（Vincent Chao）表示，「我們必須注意到，中華人民共和國有過度反應的傾向，他們希望藉由這種過度反應，來達到阻止各國與台灣進行有意義對話的目的。所以我認為，這些當然是台灣和美國政界人士應該牢記的因素。」

報導指出，其實拜登針對台灣的此次發言並非第一次讓兩岸的觀察人士相繼解讀他的言論，今年5月拜登出訪日本東京時便曾表示，「一旦中國大陸發起攻擊，美國將採取『軍事行動』保衛台灣」，此段發言的堅定性顛覆了華府數十年來的戰略模糊作法。

不過如今拜登的最新言論讓台灣方面懷疑，中國的威脅是否有效地決定美國政府的行動。

►裴洛西傳8月訪台！彭博：對習也不是好時機　北京可能會有5大反應

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►不當毛毛怪！可水洗的「得體刀」千元有找超好用

ET快訊
快訊／新竹球場下階梯跌倒！林智勝倒地不起　球團回應了
快訊／體育署女出納上班突倒地　送醫不治
歐洲1700人熱死！英國氣溫飆破350年紀錄　WHO：前所未
快訊／周天成直落二大馬好手　晉級台北賽冠軍戰
啪啪太激烈！500公斤大白鯊「被咬爆」　僅剩一顆剩頭
熱爆！柯文哲熱到拿綠營議員扇子搧風　黃珊珊趕忙奪扇
日正妹主播「拍照手勢」像私密處！　網轟不雅觀：給男友的信號？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

工程師爆「AI出現意識」思考宛如人類　慘被Google開除

致死高溫橫掃歐洲1700死！英國氣溫飆破350年紀錄　WHO曝唯一解方

美軍不建議裴洛西訪台！　《彭博》：拜登發言讓台灣人「受傷」

兒刺殺安倍！害死前首相　山上徹也母竟向「統一教會」道歉

獨居6旬婦陳屍公寓2年多！早化作白骨　房東卻「一直在收房租」

水族箱有「色色美人魚」！比基尼妹濕身只為1件事　800萬網友嗨了

射殺安倍後黑白講！山上徹也將接受精神評估　視結果決定起訴與否

女嬰慘遭「頭下腳上」狠甩重摔！頭蓋骨碎裂昏迷　護理師獲輕判6年

一家四口奪命畫面！開車衝山谷「墜230英尺斷崖」　屍卡車內身亡

美軍援烏克蘭能同時「提供武器給台灣」？白宮國安顧問最新回應

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎駕特斯拉自撞橋墩　車起火受困...救出滿臉血

離家迷途！萌柴跳上警車「報案」　熱心暖警幫聯繫主人助順利返家

林志穎自撞「骨折不能動」　工人拉出父子5秒後起火

王嘉爾泰國「跪謝粉絲16秒」！　不捨他們淋雨等待…掀陸網爭議

裝甲兵回南投老家拔管　伯父嘆滿天星星0幫助

工程師爆「AI出現意識」思考宛如人類　慘被Google開除

致死高溫橫掃歐洲1700死！英國氣溫飆破350年紀錄　WHO曝唯一解方

美軍不建議裴洛西訪台！　《彭博》：拜登發言讓台灣人「受傷」

兒刺殺安倍！害死前首相　山上徹也母竟向「統一教會」道歉

獨居6旬婦陳屍公寓2年多！早化作白骨　房東卻「一直在收房租」

水族箱有「色色美人魚」！比基尼妹濕身只為1件事　800萬網友嗨了

射殺安倍後黑白講！山上徹也將接受精神評估　視結果決定起訴與否

女嬰慘遭「頭下腳上」狠甩重摔！頭蓋骨碎裂昏迷　護理師獲輕判6年

一家四口奪命畫面！開車衝山谷「墜230英尺斷崖」　屍卡車內身亡

美軍援烏克蘭能同時「提供武器給台灣」？白宮國安顧問最新回應

兄弟與鄭浩均談約僅差細節　體檢通過近期報到

工程師爆「AI出現意識」思考宛如人類　慘被Google開除

林智堅論文抄襲竹科研究！　國民黨轟：民進黨硬拗護一人

天氣熱爆「窗戶該開還是關」？專家曝「1情況」：開窗更熱

林佳龍嗆「改變不需勇氣，換市長就好」　新北發言人：只想著選舉

芋泥不留情狂洩！鄉民推薦浮誇「立體瀑布刨冰」　混地瓜泥更銷魂

民眾黨2022選戰歌「逗陣走」出爐！　柯文哲SOLO高唱「憨人」

再停騎樓「拖到公車等候區」　住戶槓上租客！萬人看傻：鬼島可憐啊

林智勝新竹球場下階梯跌倒　虛驚一場排上先發4棒

《換乘戀愛2》人氣成員突公告「違規退宿」！　網批製作組害素人挨罵

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

國際熱門新聞

正妹自拍炫耀跳槽加薪60萬　2周後被開除

女上司逼人夫玩變態性遊戲！病妻知情也無視

天選之人注意！「首次確診」染BA.5比率激增

男麥當勞暴怒遭逮　4歲童對警開槍

精子亂飄　太空人恐1次讓3女懷孕

討抱害死人！2男從3樓摔下1人慘死 影片曝

藥師「藏400多顆安眠藥」迷姦女同事

Snap拉黑美股！　道瓊跌137點

印度大亨阿達尼躍升世界第4大富豪　超越比爾蓋茲

特斯拉易復燃「用水多40倍」　電動車火災成新難題

一家四口開車「墜230英尺懸崖」奪命瞬間曝光

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

印度官員為證明水質喝河水　2天後慘送醫

無人機被巨鱷一口吞　利齒粉碎機器畫面曝

更多熱門

相關新聞

「伴飛」裴洛西專機？　張競：為何解放軍噤聲

「伴飛」裴洛西專機？　張競：為何解放軍噤聲

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪台，引起北京強烈抗議。西方媒體也開始分析，解放軍可能採取的反制措施，包括「伴飛」裴洛西專機。對此，中華戰略學會研究員張競今（23日）接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問有不同看法。他分析，依照過去最愛放狠話的解放軍這次全部「噤聲」，只有西方媒體說得起勁，足以證明北京對台和平基調還是很明確，不到最後解放軍不會亮出反制底牌，胡錫進的話「參考就好」。

軍援烏克蘭能同時供台武器？美高層這樣說

軍援烏克蘭能同時供台武器？美高層這樣說

13歲錄取醫學院　天才少女曝秘訣：我很自律

13歲錄取醫學院　天才少女曝秘訣：我很自律

川普親信巴農拒配合　藐視國會遭定罪

川普親信巴農拒配合　藐視國會遭定罪

他坐車上交談　慘遭精神病患持刀捅死！

他坐車上交談　慘遭精神病患持刀捅死！

關鍵字：

北美要聞美國裴洛西拜登

讀者迴響

熱門新聞

林志穎一家找救命恩人　英勇攝影師謙虛婉拒「這真的沒什麼」

林志穎自撞！命理專家4天前預言詭異命中

騎士遭「恐怖牙叉」斷頸亡！姊悲曝車禍第一視角

林志穎弟弟8字再發聲「親揭哥哥治療現況」！

林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

籃球一哥爆已斷開綜藝咖女星！

老公患罕病「無法痊癒」！Hold住姐：老天為什麼懲罰我

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

爸簽聯絡簿不正經！老婆嘆：老師漂亮也別這樣

林志穎大哥鬆口「全家只有一個疑問」

昔被老公保護成小女人　林志穎車禍...陳若儀堅強赴醫院一路陪伴

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

小王爬窗慘墜樓　網歪樓看正妹人妻

更多

最夯影音

更多
林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿

林志穎撞車畫面曝！特斯拉迴轉直行　11秒後偏離車道撞斷指示桿
林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

林志穎弟出面謝救命恩人　曝傷勢「多處受傷及骨折」

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

柴聽媽喊去洗澡猛回頭　無辜皺眉：本汪不想聽

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

林志穎自撞恩人視角曝！　目擊喊「夭壽」秒下車救人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面