美軍不建議裴洛西訪台！　《彭博》：拜登發言讓台灣人「受傷」

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出計畫將於8月訪問台灣，對此國台辦19日表示堅決反對，裴洛西本人21日受訪時以安全為由避而不談，美國總統拜登被問及此事時則抱持懷疑態度。《彭博社》分析，美國在此事所呈現的相互矛盾，恐怕將令台灣感到失望、受傷與困惑。

先前曾有知情人士透露，裴洛西正在計劃亞洲出訪行程，其中一站還包括訪問台灣，其實早在今年4月她便計畫訪台，但因感染新冠肺炎而被迫取消，如若成功完成出訪，將會是1997年以來美國眾議院議長首次訪問台北。

不過對於裴洛西的台灣行，拜登20日受訪時透露對於能否如期進行抱持懷疑態度，「軍方認為這不是好主意」。

根據《彭博社》，國民黨立委、立法院外交及國防委員會召委江啟臣評論了美國拜登政府互相矛盾的態度，「從台灣的角度來看，拜登的言論讓我們感覺不是很好，我們感受到了傷害。因為他的言論暗示：首先，（裴洛西出訪）存在真正的軍事危險；其次，台灣和美國的關係受北京當局牽制，就好像台美關係是有條件的一樣。」

江啟臣表示，「我們不知道拜登是故意說這些話，還是只是口誤。我認為他心裡的確有這樣的擔憂，只是從台灣的角度而言，我們認為這不是需要公開指出的事情。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員、前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，「在正常情況下，五角大廈的全部任務是威懾和採取非軍事步驟，以凸顯決心和支持加強兩岸穩定。這似乎有點不符合國防部的個性，因為它是雙邊關係的一部份。」

裴洛西21日在記者會上迴避關於此次出訪的相關提問，僅表示是出於安全考量，「也許軍方擔心我們的飛機會遭中國人擊落，或其他類似情事。」

對於美中兩國在兩岸議題的交涉，駐美國台北經濟文化代表處前政治組組長趙怡翔（Vincent Chao）表示，「我們必須注意到，中華人民共和國有過度反應的傾向，他們希望藉由這種過度反應，來達到阻止各國與台灣進行有意義對話的目的。所以我認為，這些當然是台灣和美國政界人士應該牢記的因素。」

報導指出，其實拜登針對台灣的此次發言並非第一次讓兩岸的觀察人士相繼解讀他的言論，今年5月拜登出訪日本東京時便曾表示，「一旦中國大陸發起攻擊，美國將採取『軍事行動』保衛台灣」，此段發言的堅定性顛覆了華府數十年來的戰略模糊作法。

不過如今拜登的最新言論讓台灣方面懷疑，中國的威脅是否有效地決定美國政府的行動。

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