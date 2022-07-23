美軍援烏克蘭能同時「提供武器給台灣」？白宮國安顧問最新回應

▲美國白宮國家安全顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日表示，美國的一中政策並無改變，對台灣將繼續保持戰略模糊政策。至於美國是否有能力在軍援烏克蘭的同時，也能提供武器給台灣，他說，美國要做的是專注於向台灣提供最有用的武器，協助台灣發展豪豬戰略。

美國之音報導，蘇利文22日出席美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）舉辦的安全論壇，期間有人提問，總統拜登曾三度表示會「軍事保衛台灣」，這是否代表美國政府對台政策改變，或這只是隨口一說。

對此，蘇利文說明，美國對台政策並無改變，從某種程度上來說，戰略模糊的創造性張力，讓美國多屆政府在數十年內維持台海兩岸和平穩定，美國政府將持續保持戰略模糊政策。

至於「美國是否有能力在軍援烏克蘭的同時，也向台灣提供武器」的問題，蘇利文表示，美國國防部正在制定相關戰略，烏克蘭與台灣的武器系統有部分重疊，但歐洲屬於陸戰，台灣的潛在衝突為海戰，兩者所需武器並不相同，美國要做的是專注於提供最有用的武器，協助台灣發展豪豬戰略。

蘇利文指出，關於豪豬戰略，美國歷屆政府以及現任政府過去18個月加快腳步做的事情，就是努力確保美台國防關係中，專注發展對於可預期突發事件中最有用的功能。

他也說，若西方能幫助贏得烏克蘭戰爭，這將對中國產生某種程度的影響，儘管這不一定能阻止中國攻打台灣的計畫。美國在烏克蘭戰爭的部分目標就是要展示出力量、韌性、持久力及判斷力等，讓美國在其他地方的有效威懾能力產生影響，而台灣也正從烏克蘭戰爭中汲取經驗，學習如何進行公民動員與國土防禦，為可能與中國發生衝突的潛在突發事件做準備。