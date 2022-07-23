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大陸 大陸焦點 特派現場

「伴飛」裴洛西專機是炒作或當真？　張競：為何解放軍全噤聲

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳計畫8月訪台，可能被卡關。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪台，引起北京強烈抗議。西方媒體也開始分析，解放軍可能採取的反制措施，包括「伴飛」裴洛西專機。對此，中華戰略學會研究員張競今（23日）接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問有不同看法。他分析，依照過去最愛放狠話的解放軍這次全部「噤聲」，只有西方媒體說得起勁，足以證明北京對台和平基調還是很明確，不到最後解放軍不會亮出反制底牌，胡錫進的話「參考就好」。

亞太青年協會秘書長中坊聖華今在國軍英雄館舉行「台海局勢分析」，主要探討近期兩岸局勢。裴洛西上次訪台取消被外界認為是「政治染疫」，這次8月傳出計畫訪台，但拜登政府和美國軍方並不支持，認為不是個好時機。同時刺激北京多次表達強烈不滿，外交部甚至放話，「一切後果美國自負。」

外媒《彭博社》近日也整理北京可能五大激烈反應，包括更大規模戰機入侵、跨越海峽中線、在台灣海域附近設導彈、飛越台灣，以及「伴飛」裴洛西專機。西方媒體也預測解放軍可能在裴洛西訪台前，在台灣上空設禁飛區，破壞訪問行程，導致區域緊張局勢。

針對上述西方媒體分析，張競認為，大部分有系統整理性報導，像是《CNN》、《金融時報》、《彭博社》等，或是美方的匿名官員，說可能解放軍有機會「伴飛」，可能會有大量軍事推演，但大陸至今都是按兵不動，很明顯都是美國媒體在放話。

▲▼ 中華戰略學會研究員，前中華民國海軍中權軍艦艦長張競 。（圖／記者任以芳攝）

▲中華戰略學會研究員張競 。（圖／記者任以芳攝）

張競進一步提醒，「過去固定幾位喜歡放狠話的共軍將領，怎麼突然一下全都不講話了？」依照大陸方面表態，最尖銳強硬就是解放軍，這次連軍方都被「噤聲」，從這方向就可看出大陸對台的和平基調還是很明確。（不到最後不亮底牌）

至於大陸鷹派官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文批評裴洛西訪台，甚至「建議」共軍戰機可以選擇在適當距離上「伴飛」裴洛西的專機，與其專機同時進入台灣，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣返回大陸。

張競提醒，「裴洛西如果真的訪台，解放軍將會採取什麼行動，不到最後沒人能預測。」至今沒有一個是來自大陸正式官媒或軍方管道消息，除了胡錫進不算是具有官方代表性的人之外，全是西方媒體報導。因此，明顯看出是誰在炒作北京強勢反應，胡錫進的話參考就好。

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