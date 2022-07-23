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天才少女13歲錄取醫學院！NASA最小實習生　曝成功秘訣：我很自律

▲▼美國德州13歲「天才少女」阿萊娜（Alena Analeigh Wicker）成為史上最年輕錄取美國醫學院的非裔學生。（圖／翻攝自IG／@thebrownstemgirl）

▲13歲「天才少女」阿萊娜成為錄取美國醫學院史上最年輕的非裔學生。（圖／翻攝自IG／@thebrownstemgirl）

記者張寧倢／編譯

德州「天才少女」阿萊娜（Alena Analeigh Wicker）在11歲就上高中，12歲開始攻讀2所大學的生物學位並成為NASA最年輕實習生，13歲又創下美國史上錄取醫學院的「最年輕非裔學生」紀錄。她受訪表示，自己時間管理絕佳，而且很自律，「你不會因為年齡太小而做不到任何事，我覺得我已經向自己證明了這點。」

根據《華盛頓郵報》報導，來自沃思堡（Fort Worth）郊區13歲少女阿萊娜和同齡人一樣，喜歡看電影、踢足球、烘焙，和朋友出去玩，不同的是，她今年5月就提前錄取了阿拉巴拉大學伯明罕分校醫學院2024年秋季的入學名額，比一般醫科生年輕10歲以上。作為一名非裔女孩錄取的可能性極低，因為美國醫學院平均錄取率為7%，其中約僅7%是黑人學生。

▲▼美國德州13歲「天才少女」阿萊娜（Alena Analeigh Wicker）成為史上最年輕錄取美國醫學院的非裔學生。（圖／翻攝自IG／@thebrownstemgirl）

▲阿萊娜12歲就到美國航太總署（NASA）實習。（圖／翻攝自IG／@thebrownstemgirl）

阿萊娜兒時母親就注意到她的天賦。她3歲時就能讀章節書籍，11歲就在上高中課程，12歲時從高中畢業並開始攻讀亞利桑那州立大學（Arizona State University）與歐克伍德大學（Oakwood University）2所學校的生物科學學位，她預計在2024年春季完成2個大學學位後，秋季進入醫學院學習。她說，「我想做的很大部分是病毒免疫學，我想支持缺乏醫療保健的弱勢族群。」

然而，阿萊娜起初最感興趣的是理工學科，2021年夏季她就成為了NASA最年輕的實習生，當時年僅12歲的她希望有一天能在NASA工作，同年她更創辦了為非裔女孩提供STEM（理工科）獎學金的組織——「 Brown STEM Girl」，成為企業家與慈善家。但在深入研究本科系課程後，她決定放棄工程領域，轉而攻讀醫學。

▲▼美國德州13歲「天才少女」阿萊娜（Alena Analeigh Wicker）成為史上最年輕錄取美國醫學院的非裔學生。（圖／翻攝自IG／@thebrownstemgirl）

▲阿萊娜希望透過攻讀醫學，在未來幫助更多弱勢族群。（圖／翻攝自IG／@thebrownstemgirl）

獲選《時代》雜誌2022年度最佳兒童的阿萊娜，過去也曾因為學術才能在求學過程中遭同儕嘲笑，於是母親才讓她在家自學，但她並不認為自己有什麼不同，「我還是一個正常的13歲小孩。我喜歡學校，我樂於求學，熱愛閱讀。我對於學習有很大的渴望，我一直都是這樣。」

阿萊娜表示，年齡只是一個數字，「你不會因為年齡太小而做不到任何事，我覺得我已經向自己證明了這點，只要我用心實踐，就能做到我想做的所有事情。」她也透露，自己有非常好的時間管理技巧，而且「我很自律」。她想鼓勵所有女孩，「永遠不要放棄自己，永遠不要聽信別人說你一事無成」、「這與你的年齡無關，你能做到的。」

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