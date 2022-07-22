　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裴洛西傳8月訪台！彭博：對習也不是好時機　北京可能會有5大反應

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳8月訪台。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》19日爆料，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月訪台，而她本人21日受訪時，以安全為由避而不談。《彭博社》指出，北京鮮少對台美交流置之不理，而在習近平試圖爭取黨內支持，尋求繼續執政之際，更不能顯得軟弱。以下整理出中國可能做出的5大回應。

一、更大規模的戰機入侵

解放軍戰機近年日益頻繁闖入台灣的防空識別區（ADIZ），不僅是為了展現武力，也對台灣總統蔡英文施加政治壓力。如果裴洛西訪台，可能遇上一場陣容特別龐大、或者飛行時間特別長的戰機入侵。此外，中國也可能派遣軍艦至附近水域演習。

共機擾台的最高紀錄發生在去年10月4日，當時解放軍派出56架戰機，可能是為了回應附近以美軍為首的軍事演習。而美國國會代表團訪台時，共軍也派遣15架戰機在台灣東側空域飛行。

▲▼運8遠干機7月12日進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲運8遠干機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

2、跨越海峽中線

美國1954年建立了「台灣海峽中線」作為防止兩岸衝突的緩衝區。不過，共機多次跨越海峽中線，將對規模較小的台灣軍隊造成壓力，因為台灣戰機必須更頻繁升空值勤或待命。

台灣國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲（Chieh Chung）認為，「最有可能的情況是，解放軍將派遣多架戰機跨越海峽中線，尤其台北到新竹之間的空域，那是台灣海峽最狹窄的地方。」

2020年9月，時任美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）和衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台，解放軍戰機就多次跨越海峽中線。本月稍早，美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）訪問蔡英文時，中國也做出相同回應。

3、在台灣附近試射導彈

1995年夏天，中國在台灣附近海域試射導彈，並於目標區域周圍設立禁區，嚴重擾亂船運及空中交通。此舉是為了抗議柯林頓允許台灣第一位民選總統李登輝訪美，也被視為中國對美台交流最具挑釁力的回應。

2020年8月，解放軍也往南海發射號稱「航母殺手」的飛彈，回應美國海軍演習。

解放軍黃海軍事演習傳出成功試射「巨浪-3」型洲際潛射彈道導彈。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

▲解放軍「巨浪-3」型洲際潛射彈道飛彈，號稱射程涵蓋美國全境。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

4、飛越台灣

中國國內的民族主義者也提出一系列可能回應，如果實行，將帶來更大的升溫風險。中國官媒《環球時報》反覆提出的選項之一，就是發起「直接飛越台灣上空」的軍事飛行，此舉將會導致兩岸軍事高度緊張。

台灣國防部長邱國正去年對國會表示，軍隊將對入侵戰機採取強硬措施，「他們離島越近，我們反擊的力道就會越大。」

5、「伴飛」裴洛西專機

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進建議，中國戰機應該「伴隨」裴洛西飛往台灣的班機，此舉將對中美飛行員都造成巨大壓力，因為他們必須極力避免任何失誤。今年5月，澳洲指控解放軍在其偵察機旁以危險方式飛行，但北京對此否認。

台灣立委王定宇表示，「習近平必須小心取得平衡，在關鍵的黨代表大會之前，選擇適當回應。一方面，他需要採取一些軍事行動，滿足內部鷹派，另一方面，在中國已經忙著處理經濟及外交問題之際，這些行動又不能導致國際反彈。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
黃嘉千練習中落淚！　小S挺離婚「走投無路就趕快分」
快訊／辱吳宗憲「吃洨」　館長判賠80萬並道歉確定
上摩鐵中千萬沒人來拿！　發票千萬獎還有3張未領
壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　她直擊PO網吵翻
交往10年！YT情侶「宣布分手」　粉絲心碎：超震驚
快訊／1000元動滋健身券　抽籤結果出爐
直擊／如影隨形！「龍山寺陳情男」又現蹤陳時中行程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本市議員淪「電車癡漢」公然猥褻露下體　乘客急打110報警逮人

土耳其︰烏俄將簽署協議　重啟黑海港口出口糧食

裴洛西傳8月訪台！彭博：對習也不是好時機　北京可能會有5大反應

俄軍多管火箭砲轟公車站！男童等車被炸死　爸悲痛緊握他手2小時

美國官員：中國恐「在台灣上空設禁飛區」阻裴洛西訪台

乘客機上死亡怎麼辦？　空服員曝正確做法：遺體繼續放座位上

妯娌「褲襪門恩怨」是真的！梅根找閨蜜參戰　2件事讓凱特氣哭

安倍國葬9／27於武道館舉行！　日相岸田文雄任治喪委員會長

印度民主史上首例！女性原住民領袖慕爾穆當選總統

英軍情六處局長：中國已「超越反恐」成首要情報任務

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

日本市議員淪「電車癡漢」公然猥褻露下體　乘客急打110報警逮人

土耳其︰烏俄將簽署協議　重啟黑海港口出口糧食

裴洛西傳8月訪台！彭博：對習也不是好時機　北京可能會有5大反應

俄軍多管火箭砲轟公車站！男童等車被炸死　爸悲痛緊握他手2小時

美國官員：中國恐「在台灣上空設禁飛區」阻裴洛西訪台

乘客機上死亡怎麼辦？　空服員曝正確做法：遺體繼續放座位上

妯娌「褲襪門恩怨」是真的！梅根找閨蜜參戰　2件事讓凱特氣哭

安倍國葬9／27於武道館舉行！　日相岸田文雄任治喪委員會長

印度民主史上首例！女性原住民領袖慕爾穆當選總統

英軍情六處局長：中國已「超越反恐」成首要情報任務

懶夫賴家10年吃軟飯！妻當清潔工月賺25K　獨養2子還被嫌：羞恥

今天衝了！超商「指定雪糕、現煮茶買1送1」　冰塊杯也有買1送1

喝爆天仁喫茶趣！下載App「免費送913茶王」　加碼買1送1

騎電動自行車征服「洛磯山脈上的皇冠」！移動式遊覽穿梭壯麗冰河

聖邦下半年出貨iPhone 14 PMIC　郭明錤：技術達一線大廠水準

鄭文燦：蔣萬安論述空洞、不實質　朱立倫「六都過半」會落空

黃嘉千練習中落淚！　小S挺離婚決定「走投無路就趕快分開」

騎士急剎彎腰「後車直接撞上」2人倒地　畫面曝光：竟是為了它

日本市議員淪「電車癡漢」公然猥褻露下體　乘客急打110報警逮人

土耳其︰烏俄將簽署協議　重啟黑海港口出口糧食

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

正妹自拍炫耀跳槽加薪60萬　2周後被開除

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

斯里蘭卡經濟崩潰　亞洲2國恐步後塵

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　美考慮提供戰機

美國總統拜登確診！白宮：已開始服藥

特斯拉財報優於預期　美股收高162點

清道夫午後掃街活活熱死

熱到失眠！睡眠專家曝1姿勢最涼爽

拜登自曝確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

裴洛西：展現對台支持很重要

不認中國擁台灣海峽說　法防長：應確保航行自由

女童挑釁猴子被扯髮險掀頭皮　驚恐尖叫21秒

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

更多熱門

相關新聞

美國：中國恐在台灣設禁飛區阻裴洛西訪台

美國：中國恐在台灣設禁飛區阻裴洛西訪台

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪台，引發北京激烈反對。一名美國官員告訴CNN，拜登政府擔心，中國可能會在裴洛西訪台之前，於台灣上空設禁飛區，以破壞此次訪問行程，並進一步導致區域緊張局勢。

拜登自曝確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

拜登自曝確診狀況　美副總統、第一夫人皆陰性

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

NASA阿提米絲登月任務　最快8月底展開無人試飛

裴洛西：展現對台支持很重要

裴洛西：展現對台支持很重要

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　美考慮提供戰機

烏克蘭一天擊斃上百俄軍　美考慮提供戰機

關鍵字：

北美要聞裴洛西台美關係美台關係兩岸美中台

讀者迴響

熱門新聞

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

中國晶圓代工廠傳「抄襲台積電」

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

英國氣溫狂飆！雄蜂「爆炸性射精」暴斃

向佐被爆出軌！向太轟「亂講」　陸狗仔：那我們繼續發

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面