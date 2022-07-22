裴洛西傳8月訪台！彭博：對習也不是好時機　北京可能會有5大反應

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳8月訪台。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《金融時報》19日爆料，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月訪台，而她本人21日受訪時，以安全為由避而不談。《彭博社》指出，北京鮮少對台美交流置之不理，而在習近平試圖爭取黨內支持，尋求繼續執政之際，更不能顯得軟弱。以下整理出中國可能做出的5大回應。

一、更大規模的戰機入侵

解放軍戰機近年日益頻繁闖入台灣的防空識別區（ADIZ），不僅是為了展現武力，也對台灣總統蔡英文施加政治壓力。如果裴洛西訪台，可能遇上一場陣容特別龐大、或者飛行時間特別長的戰機入侵。此外，中國也可能派遣軍艦至附近水域演習。

共機擾台的最高紀錄發生在去年10月4日，當時解放軍派出56架戰機，可能是為了回應附近以美軍為首的軍事演習。而美國國會代表團訪台時，共軍也派遣15架戰機在台灣東側空域飛行。

▲運8遠干機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

2、跨越海峽中線



美國1954年建立了「台灣海峽中線」作為防止兩岸衝突的緩衝區。不過，共機多次跨越海峽中線，將對規模較小的台灣軍隊造成壓力，因為台灣戰機必須更頻繁升空值勤或待命。

台灣國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲（Chieh Chung）認為，「最有可能的情況是，解放軍將派遣多架戰機跨越海峽中線，尤其台北到新竹之間的空域，那是台灣海峽最狹窄的地方。」

2020年9月，時任美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）和衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台，解放軍戰機就多次跨越海峽中線。本月稍早，美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）訪問蔡英文時，中國也做出相同回應。

3、在台灣附近試射導彈

1995年夏天，中國在台灣附近海域試射導彈，並於目標區域周圍設立禁區，嚴重擾亂船運及空中交通。此舉是為了抗議柯林頓允許台灣第一位民選總統李登輝訪美，也被視為中國對美台交流最具挑釁力的回應。

2020年8月，解放軍也往南海發射號稱「航母殺手」的飛彈，回應美國海軍演習。

▲解放軍「巨浪-3」型洲際潛射彈道飛彈，號稱射程涵蓋美國全境。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

4、飛越台灣

中國國內的民族主義者也提出一系列可能回應，如果實行，將帶來更大的升溫風險。中國官媒《環球時報》反覆提出的選項之一，就是發起「直接飛越台灣上空」的軍事飛行，此舉將會導致兩岸軍事高度緊張。

台灣國防部長邱國正去年對國會表示，軍隊將對入侵戰機採取強硬措施，「他們離島越近，我們反擊的力道就會越大。」

5、「伴飛」裴洛西專機

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進建議，中國戰機應該「伴隨」裴洛西飛往台灣的班機，此舉將對中美飛行員都造成巨大壓力，因為他們必須極力避免任何失誤。今年5月，澳洲指控解放軍在其偵察機旁以危險方式飛行，但北京對此否認。

台灣立委王定宇表示，「習近平必須小心取得平衡，在關鍵的黨代表大會之前，選擇適當回應。一方面，他需要採取一些軍事行動，滿足內部鷹派，另一方面，在中國已經忙著處理經濟及外交問題之際，這些行動又不能導致國際反彈。」

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