他坐車上交談　慘遭精神病患持刀「伸進車窗」捅死！妻崩潰直擊

▲35歲男子在紐約布朗士區迪凱特大道的車上，慘遭19歲兇嫌持刀捅死。（圖／翻攝自Google Map）

記者羅翊宬／綜合報導

美國紐約日前發生一起恐怖的隨機攻擊命案，一名35歲的男子坐在車上與愛妻交談，正當要結束對話前，突然慘遭年僅19歲的精神病患持刀刺傷，目睹一切的妻子雖試圖追捕兇嫌，卻還是徒勞無功，男子緊急送醫後仍宣告不治身亡。鄰居們感到相當扼腕，認為慘遭刺殺的男子生前是個好人。

根據美媒《紐約郵報》，35歲的男子里弗斯（Nathaniel Rivers）於當地時間21日下午1時15分把車停在紐約市布朗士區迪凱特大道（Decatur Avenue）與東205街交會的十字路口，正當他與妻子在車上進行交談時，突然19歲罹患精神疾病的男子梅薩（Franklin Mesa）向車前靠近，並且與里弗斯進行對話。

警方表示，梅薩隨後突然拿起一把刀，從車窗將刀捅進里弗斯的胸部，成為了里弗斯的致命傷，被迫目睹這一切的里弗斯妻子雖然立刻抓起一根橇棍打了梅薩，試圖將梅薩趕走，但最後梅薩依然設法逃跑，留下了在車內慘遭突襲重傷的里弗斯。

里弗斯被緊急送往聖巴納巴斯醫院（St. Barnabas Hospital），不過最後仍因傷重被宣告不治。

梅薩的住處位於案發現場附近，警方不久後便在梅薩的住處逮捕梅薩，依謀殺、過失殺人、持有非法武器等罪嫌移送法辦。

警方調查該起案件後表示，「梅薩罹患精神分裂症，去年曾因2度攻擊他人臉部而被逮捕，由於梅薩無法透過言語精準完成交流，因此目前警方尚在試圖釐清梅薩犯案前，兩人的簡短對話內容究竟是什麼。」

一位匿名的鄰居透露，罹患精神疾病的梅薩其實是社區內眾所皆知的一大威脅。

至於被害男子里弗斯不幸殞命，某名50歲的鄰居受訪時感嘆，「他是全世界最好的人！他會把所有的衣服都給你，無論你需要什麼，他都會幫你，他就是那種善良的人」；另外一位匿名的鄰居表示，「社區居民都很喜歡里弗斯，他會負責照顧附近所有的孩子，還為他們設置籃球框，讓他們能夠安全打球。」

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