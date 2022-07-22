新北藝起看展趣！原民工藝師棉繩當畫布　阿美族花帽音符跳躍

▲Tatak庭園上亮眼的大型紅色情人袋，今年新北燈會手工製作的裝置藝術。（圖／新北市原民局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府原住民族行政局去年首度為新北市原住民藝術創作者舉行的特展，獲得非常多的好評與迴響。今年再度規劃辦理，首場「編織線條下的故事-光的回憶」，由太魯閣族高雪亮（icyang）老師以光影結合編織的創新作品，日前在新店大新街TaTak新北市原住民族文創聚落平臺登場，展期至8月28日止。

真得很吸睛！TaTak庭園上矗立的大型紅色情人袋，原來是高雪亮老師今年在新北燈會手工製作的情人袋裝置藝術，在陽光灑滿的綠草地上看起來閃閃發亮。走進展場，可感受到展間作品散發出如夢似幻的氛圍，原住民族工藝更是創作藝術品的高度展現。高雪亮老師將棉繩化為畫布，並以手工編織成簾，運用她最擅長的彩繪技巧來著色，展現創作品的動態美。

▲高雪亮老師和「阿美的音符跳躍」開心合影。（圖／高雪亮提供）



本次展覽主要想傳達線條是以光為引線，每一條線代表不同小故事，用手作編織（泰雅族語tminun）代表生命豐富的歷程，每件作品運用編織技術結合光影，所以展覽名稱取名為「編織線條下的故事-光的回憶」，展出作品分別為『祖靈的眼睛』、『紋面』、『阿美的音符跳躍』。『祖靈的眼睛』以泰雅族織物上的菱形、橫條為設計元素。高老師分享，希望將原住民族文化意涵導入創作之中，結合現代化流線設計，象徵無數祖靈的眼睛在彩虹橋端的大大護佑。

雪亮老師謹記在泰雅族的傳統文化中，紋面代表成年及成就，例如男子需完成打獵任務後，才可在下巴及上額刺紋表示英勇。對女子而言，紋面是擅長織布的標記。因此，『紋面』作品靈感油然而生，材質應用上為竹子和織布，不但展現重要禮俗，也代表著生命裡的重要印記。

▲「紋面」材質以竹子和織布為主，傳遞原住民族傳統文化中紋面的重要意義。（圖／新北市原民局提供）

高雪亮老師繼續分享，「阿美的音符跳躍」創作發想來自於阿美族歌謠，歌謠的音律在腦海中環繞許久，她花了四天才製作完成，把心中的構思融合對創作的熱情，以白羽毛珠花為裝飾搭配LED燈光，最終以最具阿美族文化代表的頭飾形象呈現，讓人過目難忘。

原民局長羅美菁表示，今年的4場特展，由太魯閣族的高雪亮、阿美族的林銘鋒、泰雅族的劉大衛及黎明技術學院等進行策畫與佈展，分別在新店TaTak新北市原住民族文創落平台及板橋435藝文特區等文化場域展出，自7月15日至12月31日止。展覽最新訊息請上「新北新原鄉 新北原民局」臉書粉專查詢。TaTak展場開放時間為上9時30分至下午5時，每月第1個周一休館。

▲「祖靈的眼睛」作品，以泰雅族織物上的菱形為設計元素，結合現代化流線設計。（圖／新北市原民局提供）

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