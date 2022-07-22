潮級玩家推薦！新北首座海上運動中心　侯友宜下水體驗SUP

▲新北首座海上運動中心，侯友宜下水體驗SUP。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北青春山海線擁有豐富的運動觀光資源，是國內運動旅遊的首選，位於青春山海線的金山中角灣，打造全臺首座的海上運動中心，提供多元的水上運動服務。疫情後，開啟夏日戶外運動模式，今（22日）市長侯友宜與萬里大鵬國小、金山中角國小及金山高中等衝浪社團學生，到金山中角灣一同體驗SUP運動。

侯友宜指出，新北市有16座國民運動中心，數量全國第一，市府自2019年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為品牌，目前完成36處運動聚點，其中之一就是結合優美的青春山海線，在金山中角灣打造的首座海上運動中心，面山向海的天然運動吧，提供多元的水上運動服務，今年底還會再增加9聚點，提供民眾更完善的運動服務。

▲新北市首座海上運動中心玩SUP，市長侯友宜與金山高中學生合影。

侯友宜表示，為了讓北海岸地區的學校學生從小親近海洋，從海洋教育著手投入資源，在中角國小建造全臺首座衝浪運動教育園區，周邊學校也將各種水域活動融入校本特色課程，發掘並培育學生對於衝浪及SUP運動的興趣及技巧。

侯友宜說，未來更規劃辦理衝浪暨陸上衝浪滑板盃賽，接軌國際衝浪賽事，培育衝浪運動專業人才在國際賽場上為國爭光，讓金山中角灣成為全臺水上運動玩家的首選之地。

▲新北市長侯友宜與中角國小學生一起體驗SUP。

潮級玩家傅君然（小傅）教練表示，近年來中角灣水上運動受歡迎程度高漲，海域沙灘及岩岸交錯，海浪平穩時適合新手民眾體驗SUP運動，海水漲、退潮時就是海上霸主的專業衝浪舞臺。

傅君然說，SUP技巧簡單入門容易，可採站姿、坐姿或跪姿，握著槳在水面做划行，由於需要運用全身的肌肉在板上保持平衡，同時具備休閒娛樂及運動健身的效果，非常適合初階親水體驗的民眾。

體育處長洪玉玲表示，夏日消暑的首選就是水域活動，金山中角灣位處絕佳場域，串連中角國小及中角灣衝浪中心成為衝浪運動教育園區，提供戶外練習的場域，營造衝浪體驗的情境空間，每年夏天也推出各種水域活動體驗，超過2000個免費名額，提供專業教練服務。

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