「不連任才要宣布！」　侯友宜笑稱：不懂政治也沒興趣

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

備戰年底縣市長大選，民進黨在新北市長部分確定將會提名林佳龍，挑戰國民黨籍的現任市長侯友宜。侯友宜22日接受廣播節目專訪時提到，自己對於政治其實沒有興趣，但是就是努力做好事情，連任與否其實沒有什麼宣不宣布，他認為，不連任才要宣布。似乎也是證實了他將連任的事實。

侯友宜稍早接受POP Radio「POP撞新聞」廣播節目受訪。節目主持人黃暐瀚第一題就直接問侯友宜，到底是否要正式宣佈連任？侯友宜笑著表示，其實自己對政治不懂，也沒有興趣，就是努力最好事，連任與否其實沒有什麼宣不宣布 ，他認為「不連任才要宣布」。

侯友宜說，希望在任期內可以順順的把事情都做好、把握當下，未來要走到選舉期程，看黨怎麼安排、怎麼規定，再來按照規定走，畢竟選民給他4年任期，沒做好的事情，就要快點做好，工作了42年至今都是這樣，「不然當市長要幹嘛？」

黃暐瀚提到，前幾天侯友宜安排與新北市參選人合照，就連來自南投、屏東等縣市的議員，特地北上找侯合體，儼然成了藍營「全台母雞」。侯友宜回應，該做的事，自己一定會做，只要想要為人民做事，自己都願意和他們一起努力，現在黨中央還提到還有其他參選人想要安排合照時間，自己也都願意盡量配合。

對於外界質疑，侯友宜始終不宣布連任，是否是要直衝2024總統大位？侯友宜說，自己知道在做什麼才是最重要的，外面很多想法聲音，對他來說都不會影響他的初衷，自己從最基層的公務員做上來，只有一個目標，就是為社會努力。

侯友宜提到，自己做過很多個職位，但都是過程，職位不是這麼的重要，重要的是自己的定位是什麼，能為人民做什麼事情，是不是能符合人民的期待才重要，未來還是要把握每一天，做好該做的事情。