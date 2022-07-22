臉書PO「改變的勇氣」挨轟　侯友宜：讓市民一同見證新北的成長

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜近期剛與國民黨新北市議員參選人拍完定裝照，近日受訪也陸續鬆口表示將競選連任，侯友宜昨日傍晚臉書PO出一張照片，並寫下「改變的勇氣」，引發外界關注。侯友宜22日表示，新北的成長與銳變不僅是進行中，更是快速的改變，感謝市民擁有改變的勇氣，近期也將釋出紀錄片，希望市民一同見證新北的成長。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝，下同）

侯友宜臉書昨日PO出一張照片，並寫下「改變的勇氣」引發外界關注，有反對民眾跟粉專留言「改變講幹話的勇氣」、「掩蓋真相的勇氣」、「拿出恩恩案的行政調查報告，選民才相信你說的改變的勇氣！」。新北市新聞局表示，即將和大家分享關於「改變的勇氣」這個主題，先做出主題預告。

侯友宜今天上午出席關聖帝君聖誕參拜祈福活動，表示農曆6月24日是關聖帝君聖誕千秋，4年前第一次參選就有跟關帝爺報告，會認真努力為這塊土地奉獻，自己用最大的力量在改變新北市，未來將繼續與市民站在一起，讓這塊土地越來越好。

媒體問到，臉書PO的「改變的勇氣」是否為競選口號？侯友宜回應，新北市不斷努力展現改變的勇氣，自己也將全力以赴不斷解決問題，展現跟人民站在一起勇氣的力量，在這幾天也會釋出紀錄片呈現給大家看新北市的成長與蛻變。

至於提名的時程？侯友宜說，會尊重黨的規劃跟安排，最重要讓市民清楚看到新北的成長蛻變是進行中，自己也會把握市長的角色，珍惜當市長的時間，努力做事，把新北市變得更好。