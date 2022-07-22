▲關聖帝君聖誕，侯友宜赴新莊武聖廟參拜祈福。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（22日）農曆6月24日為關聖帝君聖誕，新莊武聖廟特別舉辦三獻大典，市長侯友宜上午也前往武聖廟向關聖帝君祝壽，並祈求國泰民安、市政建設順利、百姓安居樂業、疫情早日消退。

侯友宜表示，新莊武聖廟為市定古蹟，超過260年歷史，是北台灣最早的武廟，與慈祐宮、廣福宮並稱為新莊三大廟，也是新莊地區重要的信仰中心。感謝廟方長期深耕為在地付出、嘉惠地方。他也以關公精神自勉，持續為新北市打拚，讓新北市經濟更活絡，民眾日子更好。

新莊武聖廟主委林俊德說，在民間信仰裡，關聖帝君忠孝節義的形象深植人心，為儒釋道所尊崇，不但被軍警奉為武神，民間傳說其首創帳簿，也被商人敬為財神，更被讀書人視為「文教之神」，與文昌帝君、孚佑帝君、魁斗星君、朱衣神君合稱為「五文昌」。

林俊德提醒，若想跟關聖帝君祈求學業進步、考試順利，可以準備油（加油）、蔥（聰明）、菜頭（好采頭）、蒜（精算）、芹菜（勤勞）、包子、粽子（包中）、桂花（貴人）等供品，祈願心想事成。

民政局長柯慶忠表示，新莊武聖廟多年來開辦「武聖學堂」招收弱勢學童，免費供餐及課後輔導，照顧地方弱勢不遺餘力，連續多年榮獲本市績優宗教團體，為地方貢獻付出良多，公益善行深獲地方肯定。

為慶祝關聖帝君聖誕，新北市各地廟宇多有慶祝活動，例如三峽行修宮於今日舉行莊嚴肅穆的「三獻禮」及叩謝聖恩的「三步一跪」禮，許多信眾雙手合十，用三步一跪的方式，叩謝聖恩，場面莊嚴隆重。

而擁有全台最大關聖帝君銅像的金瓜石百年「勸濟堂」也於22日上午9點開始舉辦擲杯拿金龜活動，現場準備多隻金龜，只要民眾擲筊6次聖杯即可獲得，另晚上5點舉行祝壽法會，歡迎信徒共襄盛舉。

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