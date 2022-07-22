賀蔣萬安生二寶　黃珊珊趁勢推婦幼政策：生第三胎補助3萬

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，台北市副市長黃珊珊22日出席台北國際婦幼展，洽且與對手、國民黨立委蔣萬安撞場，黃在致詞時見到蔣抱著二寶出現，除了大方打招呼之外，也不忘推銷台北市的婦幼補貼，生第二胎增加到2萬5、再生第三胎補助3萬，「歡迎大家告訴大家，在台北市的育兒津貼是越來越多」。

黃珊珊致詞時表示，今天是婦幼展，婦幼是國家立國基礎，如果沒有小孩出生，國家會受到很大影響。黃說，剛走過來就覺得，自己是個媽媽，記得以前有婦幼展一定會去逛，因為一次可以逛完所有東西，所以辦這個展非常重要，「歡迎所有新手爸媽，來一次婦幼展就可以把你一整年的東西一次買夠」。

黃珊珊接著說，現在的商品都有非常嚴格的規範，都有中央標準局還有相關的檢驗，尤其是安全玩具。此外，過去選舉時後在路上掃街拜票，常常看到寵物用品店，很少看到嬰兒用品店，表示人口越來越少，所以現在有很多新的商品，可能新手爸媽不太知道。

而在致詞過程中，蔣萬安帶著去年7月剛出生的二寶到現場，黃珊珊也大方打招呼，「恭喜萬安委員剛剛有了小寶寶，現在的台北市民人口逐漸在減少，也希望大家都能增產報國」。

▲蔣萬安出席「台北國際婦幼用品大展」開幕式。（圖／記者陳家祥攝）



黃珊珊接著說到，台北市政府現在很重要的政策有個搶人大作戰，第一個是鼓勵大家要結婚，台北市結婚的對數在今年推廣千萬要結婚的抽獎活動之後，其實比去年同期增加了500多對，表示年輕人是願意結婚的，而且願意把戶口留在台北市。

「第二個，是育兒津貼。」黃珊珊說，萬安委員的小寶寶是第二胎的話，今年的育兒補助增加到2萬5千；如果萬安委員再生第三胎的話，是補助到3萬，「也歡迎大家也告訴大家，在台北市的育兒津貼是越來越多」。

接著黃珊珊繼續細數北市的育兒政策，表示台北市有關托嬰的部分已經有80處的公托，能夠增加托嬰的需求，最重要的是費用政府幾乎支付一半，所以希望能夠在台北生孩子，能夠在台北養孩子。另外，台北市幼兒園13660補貼也沒有退場。

最後，黃珊珊說，希望能夠讓年輕父母親把戶口留在台北，住在台北、生在台北、養在台北，最重要是今天婦幼展是台北市很重要活動，所有婦幼商品都在這裡可以一次買足，希望今天活動順利圓滿。