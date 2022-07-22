鄭文燦看選局「蔣萬安有口才沒內容」　朱立倫「六都過半」會落空

▲桃園市長鄭文燦 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022九合一大選已開打，以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及台北市副市長黃珊珊的「三腳督」首都戰最受矚目，桃園市長鄭文燦直言，蔣萬安的論述較空洞、不實質，雖有很好的口才，但沒有很好的內容，所以他目前不容易判斷誰當選。對於國民黨主席朱立倫誓言「贏16席且六都過半」，鄭文燦則酸朱的目標不會達成。

鄭文燦在《自由時報》節目「官我什麼事」上說明自己目前對雙北選情的觀察。鄭文燦表示，陳時中是經過慎重考慮後才決定，陳的個性溫暖敦厚，代表了台灣的一種傳統，當遇到困難時不急於吵架，而是想辦法把問題解決。

鄭文燦說，防疫沒有100分，但一定是盡力把每一件事情做好，所以陳時中也是用這樣的出發點，努力的做好這2年半的防疫，「我覺得在台北市民心中，他基本上也會有正面的評價」，從民調上來看，防疫的滿意度都有5成6到6、7成之間。

對於蔣萬安，鄭文燦指出，蔣萬安試圖擺脫蔣家的框架跟國民黨的教條，但每次遇到基本問題就走回來，有點可惜，如果能夠走出自己的風格，變國民黨的2.0，那選舉就不一樣了，可是蔣萬安現在有點想要用「正藍」，把黃珊珊邊緣化，因此又回到基本盤來競爭。

鄭文燦認為，蔣萬安想創造一種藍綠版塊的對撞，然後把黃珊珊邊緣化，不過因為黃有柯市府支持，有很多行政資源，且對市政了解又超過蔣萬安，而蔣萬安的論述比較空洞、不實質，雖有很好的口才，但比較沒有很好的內容。

鄭文燦坦言，這「三腳督」要判斷誰當選不容易，因為就民進黨過去的選舉紀錄來說，支持度大概是落在38％到43％之間，沒有絕對優勢，但也不會被邊緣化，所以一定是一個不等距的三角形在競爭，「我覺得陳時中部長勝選的機會也相當的大」。

新北市方面，鄭文燦表示，民進黨參選人林佳龍有很好的城市治理經驗、地方經驗跟國際經驗，也很能夠論述，可以扮演一個強而有力的角色。中央政府在雙北已經建設很多，未來首都生活圈的完善化，仍然需要雙北跟中央合作，才能夠把台北首都圈建設成為一個領頭羊。

鄭文燦強調，他選桃園也是經過逆轉勝的過程，在對方有百分之百不對稱的資源底下，自己一樣獲得勝利，林佳龍願意承擔新北市，所以他就全力支持對方。

鄭文燦也說，他知道國民黨提的目標，是要六都過半、全台灣過16席，也就是他們希望民進黨只有6席，不過這個目標當然是不會達成，「我覺得各政黨喊話是一回事，每一選區都要全力地讓選民接受支持，這對我來講是最重要的」。