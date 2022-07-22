53.8%民眾不滿防疫表現？　陳時中駁可公評：至少有75分

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中展開競選行程，一舉一動備受關注，不過，國民黨立委江啟臣今（22日）公布網路民調，高達5成3民眾對於防疫表現不滿意。對此，陳時中受訪表示，防疫表現大家可以公評，「我們的防疫成績至少有75分，講得比較好有80分」，台灣讓大家看到全民抗疫，世界公衛史將來也會記上一筆。

▲陳時中今天上午前往松山慈祐宮參拜。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

江啟臣今天舉辦防疫議題最新網路民調記者會，其中，對於政府新冠肺炎防疫表現共53.8%不滿意，購買疫苗情形有共54.4%不滿意；對未來BA.4、BA.5防疫是否有信心的提問，表達沒信心者比例達到63%；對於是否同意確診者遺體火化指引混亂，共有64.1%民眾同意。

對此，陳時中今天上午前往松山慈祐宮參香祈福時說，防疫表現大家可以公評，「我們的防疫成績至少有75分，講得比較好有80分」，世界都有相關評比，台灣成績值得大家尊重，「Taiwan can help」也讓大家看到全民抗疫，世界公衛史將來也會記上一筆。

另對於陳時中日前為「萬華是破口」言論向萬華民眾致歉，遭台北市副市長黃珊珊反酸，「如果他不是要下來選舉，他會不會道歉？」對此，陳時中表示，道歉是一個態度，他第一時間在立院備詢時的用詞，讓萬華居民覺得心裡不舒服，第二天就為用詞不精確表達歉意。

陳時中還說，如果黃珊珊記得，在台北市最辛苦的時候，相關病人沒有辦法容納，中央在第一時間提供集中檢疫所幫忙，另台北市對建立防疫旅館沒有經驗，也請國軍來做幫忙，當時大家都是一心一體、全民防疫抗疫，沒有故意講誰怎樣，至於市政府在抗疫中只要有需要提出來，都一起來做。

媒體關注，今天國民黨參選人蔣萬安、黃珊珊都出席婦幼展，但陳時中未規劃該行程？陳時中回應，時間表是總幹事排的，排的不好就「唯總幹事是問」，蔣萬安是立委沒有辭職，黃珊珊也還是副市長，他則是平民參選人，會針對能夠解決問題的人去拜訪，絕對沒有避誰、閃誰的問題。