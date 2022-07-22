柯文哲酸「送禮縮水」王世堅反嗆沒禮貌　預告最後禮物：你好好接招

▲王世堅曾贈送柯文哲一件龍袍與帽子。（圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

以「頭號柯黑」自稱的台北市議員王世堅，每個會期都會送台北市長柯文哲一份「禮物」。日前柯文哲表示，為了墊高王世堅成本，所以自己後來都不返還禮物，結果禮物越送越小，讓王世堅氣炸反嗆「太沒禮貌」，並預告最後一次給柯文哲的禮物，要他好好接招。

王世堅表示，「有人在計較禮物的大小貴賤嗎？」送禮不是為了搏君一笑、搏取版面，而是因為市政如麻，用精簡方式讓柯文哲可以知道自己的施政錯誤。

王世堅也預告，接下來還有會期，是他最後一次送禮的機會，要柯文哲好好接招，「這八年來我是科學家，監督你柯文哲，你就忍耐一點。」

柯文哲21日上午出席北市7大振興記者會時表示，王世堅提供給台灣民眾很大的娛樂效果，不過做議員應該要用心問政，不是每天當台灣人的「開心果」，「這樣乾脆直接去電視台上班就好，為什麼要在台北市議會？」

柯文哲強調，做什麼位置就做什麼工作，「如果提到王世堅，你只記得什麼？跟（時任北農總經理）韓國瑜的質詢？還是什麼情感上支持（台北市副市長）黃珊珊、理智又不支持？有人記得王世堅在台北市議會任何問政嗎？根本沒有啊！所以這不對啦！領那個薪水要做那個事。」