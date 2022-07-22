「帶著仙氣的瓊瑤小說男主角」　王世堅評蔣萬安：過度謹慎有距離感

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前在萬華龍山寺參香祈福時，遭遇民眾陳國榮陳情抗議，隨即遭警方架走，事後不少藍營人士抨擊陳時中不願傾聽民意。台北市議員王世堅21日在節目《新聞面對面》指出，此事突顯陳時中既可愛又真實的一面，國民黨台北市長參選人蔣萬安則是「捏驚死，放驚飛」，台北市民只能看見被包裝過的蔣萬安，就像瓊瑤小說男主角，有距離感。

陳時中日前赴萬華龍山寺參拜祈福，針對過去「萬華破口」爭議致歉，聯訪過程中，陳國榮突然衝上前高喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁民眾要他蹲下、陳時中則告知對方「一個一個來好嗎？」，該男子仍激動難平，後遭萬華分局架離現場。

王世堅說，這件事突顯出陳時中「可愛」的地方，也展現出陳時中真實的一面。坦白說，陳時中「母雞帶小雞」來到龍山寺與鄉親參香，本就合情合理，也無法預想屆時場面會出現什麼樣的紛亂，情境完全與蔣萬安過去被民眾索取DNA截然不同，兩者不能比擬。

王世堅進一步說，陳時中最大優點是不論做對、做錯事，向大眾展現的都是同一個面貌，也願意誠懇地向大家認錯，蔣萬安則是「捏驚死，放驚飛」，這種謹小慎微的個性，使他無法重用對的人，私底下動作也很謹慎，導致台北市民無法看見蔣萬安真實面貌，只能看見被包裝過的蔣萬安。

王世堅認為，台北市長選戰第1局主帥對打，陳時中顯現他真實的面目，蔣萬安則是虛的，至今未在台北市民面前，露出最真實的樣子，兩人高下立判，「蔣萬安就像帶著仙氣的瓊瑤小說男主角，給人距離感」。