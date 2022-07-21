第一名流量達9GB！議員爆：柯市府65單位曾連PTT　修馬路、挖捷運都有份

▲陳怡君公布「PTT發文事件發文調查報告」，一共65個局處單位有連入PTT流量的紀錄。（圖／台北市議員陳怡君辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前因PTT網軍、公務員上班時間用電腦等爭議，引發外界討論；民進黨台北市議員陳怡君21日再爆，從2021年7月至今年6月，市府一共有65個局處有連入PTT流量紀錄，其中以大地工程處、會展產業發展基金會流量高達9GB、8GB為最多，質疑是台北市長柯文哲的縱容文化所致。

台北市議會21日上午進行工務委員會，陳怡君在現場提出一份由資訊局提供的「PTT發文事件發文調查報告」，陳怡君表示，從2021年7月到今年6月，北市府一共有65個局處單位連入PTT流量的紀錄，其中前十名分別是大地工程處、會展產業發展基金會、捷運工程局、法務局、就業服務處、環境保護局、工務局公園處、都發局都市更新處、都發局、新建工程處，而第11名的水利處也登上3G的流量排名。

陳怡君指出，其中大地工程處、會展基金會最為誇張，流量高達9GB和8GB，這是什麼概念？由於PTT介面僅連通字串訊息，不像一般網站含有影音、圖片內容，所以只要一個帳號有達到1GB的流量，就等同「每天都掛在上面閒晃貼文」。

陳怡君提及，除了大地處跟會展基金會以外，流量超過3GB的部門幾乎都由工務相關單位包辦，有捷運工程局、公園處、都更處、都發局、新工處、水利處，「修馬路的、挖捷運的、蓋社宅的通通都有份」，市府螺絲到底是鬆到什麼樣的程度？

最後，陳怡君要求，柯文哲在任期結束前應痛定思痛、回頭是岸，對於市府公務員使用電腦的相關規範做出更明確準則，由上而下導正風氣，重拾民眾對公務機關的信任，以正官箴。