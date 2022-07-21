北市警認陳時中團隊「沒要求架人」　他：跟某市長喊「欠扁」高下立判

▲陳時中前往台北保安宮參香祈福，陳男再度陳情。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜。而聯訪過程中，一名男子突然衝上前高喊「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，該男子激動難平，後遭萬華分局架離現場，藍營抨擊架離民眾手法粗暴、反民主，後台北市警局證實「競選團隊沒有提出要求」，是一線同仁判斷恐釀衝突主動架離，對此，立委王定宇提出2點分析，並表示，比起過去某市長「這就是欠扁」的反應，陳時中對陳情的回應高下立判。

陳時中在接受媒體聯訪時，一名蹲在受訪區的白衣男子突然起身大喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁被擋到視線的民眾、媒體要他蹲下，被打斷訪談的陳時中則回應，「一個一個來好嗎？」

但男子仍難掩激動情緒，持續高喊「請問你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，後遭人員架離現場，未形成進一步衝突。

對於民眾遭到架離，陳時中競辦發言人莊瑞雄表示，當時是現場記者認為抗議民眾已妨害到採訪，才由萬華分局督察組長跟組員上前架離。而該民眾22日再次到場陳情，陳時中團隊也接下陳情書，並允諾將資料提供金管會參考，民眾也隔空向陳時中道歉。

對於該起衝突，王定宇也提出兩點分析：

1.這位陳情民眾的訴求

王定宇表示，簡單來說，就是2018年發生的「0206選擇權投資大屠殺」，當時的投資損失，陳情人已經四處陳情，該案也經過法院判決敗訴。該陳情人曾經向蔣萬安陳情該案四次，毫無結果，也曾在2021年3月28日向柯文哲陳情，結果被北市警局拖走。

王定宇指出，該案不是陳時中造成的，反而是因為柯、蔣無法處理該陳情案，陳情人看好陳時中會當選市長或是想利用陳時中的高媒體聲量，希望透過向陳時中陳情，看看能否起死回生。陳情人今天也就昨天龍山寺魯莽動作致歉了。

2.處理陳情的維安手法

王定宇說明，先不說在安倍遇刺後，警方選舉維安壓力勢必倍增，我們只問一件事，「台北市的警方維安是陳時中指揮的嗎？」

王定宇表示，面對陳情打斷記者聯訪，陳時中說著「別急，一個一個來」，而某位市長面對陳情者，警力排除後，竟然嗆說「這就是欠扁」，對待陳情民眾的高下立判。

對於藍營抨擊，王定宇指出，所以那些要抹黑栽贓這次陳情是在抗議陳時中的、鬼扯抗議防疫的、那些扭曲指責拖走民眾的，連真假都不分，「自己為了選舉胡扯，還誤以為民眾好騙嗎？」

對於該起衝突，北市警局保安科長于增祥強調，市警局針對所有候選人的維安規格絕對是一致的，警察會視狀況評估，如果未來判斷會有這種況，我們會請主辦單位安排人，先接受陳情，在不引起現場民眾不滿之前，會先派人勸導圈維。

于增祥說，現場同仁是因為民眾有不滿情緒，依我們專業判斷，發酵下去可能會發生衝突，「競選團隊沒有提出要求」，預防危害、制止危害是警察責任，並不是因為他向陳時中陳情才把他拉走，這是完全不一樣的事情。