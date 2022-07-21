　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市警認陳時中團隊「沒要求架人」　他：跟某市長喊「欠扁」高下立判

▲▼陳時中前往台北保安宮參香祈福，陳男再度陳情。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳時中前往台北保安宮參香祈福，陳男再度陳情。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜。而聯訪過程中，一名男子突然衝上前高喊「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，該男子激動難平，後遭萬華分局架離現場，藍營抨擊架離民眾手法粗暴、反民主，後台北市警局證實「競選團隊沒有提出要求」，是一線同仁判斷恐釀衝突主動架離，對此，立委王定宇提出2點分析，並表示，比起過去某市長「這就是欠扁」的反應，陳時中對陳情的回應高下立判。

陳時中在接受媒體聯訪時，一名蹲在受訪區的白衣男子突然起身大喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁被擋到視線的民眾、媒體要他蹲下，被打斷訪談的陳時中則回應，「一個一個來好嗎？」

但男子仍難掩激動情緒，持續高喊「請問你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，後遭人員架離現場，未形成進一步衝突。

對於民眾遭到架離，陳時中競辦發言人莊瑞雄表示，當時是現場記者認為抗議民眾已妨害到採訪，才由萬華分局督察組長跟組員上前架離。而該民眾22日再次到場陳情，陳時中團隊也接下陳情書，並允諾將資料提供金管會參考，民眾也隔空向陳時中道歉。

對於該起衝突，王定宇也提出兩點分析：

1.這位陳情民眾的訴求

王定宇表示，簡單來說，就是2018年發生的「0206選擇權投資大屠殺」，當時的投資損失，陳情人已經四處陳情，該案也經過法院判決敗訴。該陳情人曾經向蔣萬安陳情該案四次，毫無結果，也曾在2021年3月28日向柯文哲陳情，結果被北市警局拖走。

王定宇指出，該案不是陳時中造成的，反而是因為柯、蔣無法處理該陳情案，陳情人看好陳時中會當選市長或是想利用陳時中的高媒體聲量，希望透過向陳時中陳情，看看能否起死回生。陳情人今天也就昨天龍山寺魯莽動作致歉了。

2.處理陳情的維安手法

王定宇說明，先不說在安倍遇刺後，警方選舉維安壓力勢必倍增，我們只問一件事，「台北市的警方維安是陳時中指揮的嗎？」

王定宇表示，面對陳情打斷記者聯訪，陳時中說著「別急，一個一個來」，而某位市長面對陳情者，警力排除後，竟然嗆說「這就是欠扁」，對待陳情民眾的高下立判。

對於藍營抨擊，王定宇指出，所以那些要抹黑栽贓這次陳情是在抗議陳時中的、鬼扯抗議防疫的、那些扭曲指責拖走民眾的，連真假都不分，「自己為了選舉胡扯，還誤以為民眾好騙嗎？」

對於該起衝突，北市警局保安科長于增祥強調，市警局針對所有候選人的維安規格絕對是一致的，警察會視狀況評估，如果未來判斷會有這種況，我們會請主辦單位安排人，先接受陳情，在不引起現場民眾不滿之前，會先派人勸導圈維。

于增祥說，現場同仁是因為民眾有不滿情緒，依我們專業判斷，發酵下去可能會發生衝突，「競選團隊沒有提出要求」，預防危害、制止危害是警察責任，並不是因為他向陳時中陳情才把他拉走，這是完全不一樣的事情。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆
快訊／世界羽聯公布獎金榜　戴資穎進帳420萬榮登「獎金后」
巨乳網紅完蛋了！非法推薦台股　最高罰5000萬
台灣烤成紫番薯！「還會更熱」體感溫度飆破43°C
快訊／再發五倍券？　行政院鬆口給答案
幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到
北市懶警上班愛睡覺挨罵「廢物」　他怒告學長被法官「再認證」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賣換臉謎片百萬網紅小玉判刑5年半　高嘉瑜批過輕「無法彌補傷痛」

雙城論壇2023年繼續？　陸委會：支持秉持「對等尊嚴」合宜規範

聲援坤輿自救會遭噴胡椒水　賴品妤曝男友慘淪「火燒鳥」

坤輿黑衣人暴打民眾　民進黨譴責：苗栗縣府勿再護航

再發五倍券？「振興作法受歡迎」　行政院：視兩狀況滾動檢討

再批林智堅論文門風波　張善政：政治人物重要的是誠信

幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到場

北市警認陳時中團隊「沒要求架人」　他：跟某市長喊「欠扁」高下立判

林佳龍表明要持續請益蘇貞昌　盼以榮譽職扮演「桶箍」角色

趙少康轟陳時中向萬華「類道歉」　批：為了選舉「看了噁心」

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

賣換臉謎片百萬網紅小玉判刑5年半　高嘉瑜批過輕「無法彌補傷痛」

雙城論壇2023年繼續？　陸委會：支持秉持「對等尊嚴」合宜規範

聲援坤輿自救會遭噴胡椒水　賴品妤曝男友慘淪「火燒鳥」

坤輿黑衣人暴打民眾　民進黨譴責：苗栗縣府勿再護航

再發五倍券？「振興作法受歡迎」　行政院：視兩狀況滾動檢討

再批林智堅論文門風波　張善政：政治人物重要的是誠信

幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到場

北市警認陳時中團隊「沒要求架人」　他：跟某市長喊「欠扁」高下立判

林佳龍表明要持續請益蘇貞昌　盼以榮譽職扮演「桶箍」角色

趙少康轟陳時中向萬華「類道歉」　批：為了選舉「看了噁心」

台南6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷！　生母男友涉案重大遭聲押

賣換臉謎片百萬網紅小玉判刑5年半　高嘉瑜批過輕「無法彌補傷痛」

銀行視績效「調降」利率　落實永續也可以是貸款工具　

大直3豪宅「改名求生」整棟出售　卻僅1棟打7折成功銷出

全球首棵科技祈福許願樹衛武營啟用　3D聲光互動藝術創新體驗

將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

台東+326！新增3死亡案例　縣府籲民眾完整施打疫苗

快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆

「7年換13份工作！」她曝薪資變化　網見1經歷驚呆：正職只有19K

大白鯊進化了！專家目擊3隻「6m母鯊」啃食鯨魚：牠們學會聯手捕食

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

政治熱門新聞

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

快訊／熊好券2.0來了！北市7大振興一次看

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆

「龍山寺陳情男」又現蹤　痛罵這句話

裝甲564旅保養CM11戰車發生意外　2士兵遭重壓送醫

少觀所募兵起爭議　國防部回應了

第一名流量達9GB　議員爆：柯市府65單位曾連PTT

有焦味！北捷板南線1列車煞車異常

苗栗坤輿黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為

柯文哲2024一定出來：不讓民進黨太容易選

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

柯王CP真愛破局！柯文哲曝「禮物收回」真相：越送越小

萬華開嗆男「是柯文哲蔣萬安的支持者」　他起底反問：有何居心？

更多熱門

相關新聞

幕後／陳時中沒抬萬華人！陳情男不住萬華　自爆「受邀」出席活動

幕後／陳時中沒抬萬華人！陳情男不住萬華　自爆「受邀」出席活動

民進黨台北市長參選人陳時中昨赴萬華龍山寺參拜，卻碰上民眾陳情，為避免衝突，現場警力當下快速應變將人帶開。但此舉引來外界質疑，陳時中還被酸是「抬走萬華人」。據了解，陳國榮本身並非萬華人，因此並未有外界所說的「抬走萬華人」；陳受訪還自爆，當日是「有人邀請」出席陳時中在萬華的參拜活動，因此才決定規劃當日的陳情行動。

林佳龍要持續請益蘇貞昌　榮譽職扮演桶箍

林佳龍要持續請益蘇貞昌　榮譽職扮演桶箍

趙少康轟陳時中為選舉向萬華「類道歉」

趙少康轟陳時中為選舉向萬華「類道歉」

林佳龍：新北不是蛋白　要有志氣成雙引擎

林佳龍：新北不是蛋白　要有志氣成雙引擎

大砲型立委李貴敏、李德維任發言人　蔣萬安證實了

大砲型立委李貴敏、李德維任發言人　蔣萬安證實了

關鍵字：

陳時中2022九合一大選民進黨全代會蔡英文柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面