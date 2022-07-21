雙主菜便當怎麼了？呱吉轟少假掰　「要學馬英九內褲穿幾十年？」

▲台北市議員「呱吉」邱威傑。（圖／民進黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前到屏東參加民眾黨造勢活動時，因發放雙主菜便當，遭到網紅「四叉貓」批評，柯文哲如今成為自己3年前最討厭的人。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑今（21）日透過臉書發文狠酸「到底在假掰三小！一個懂吃會品酒的政治人物不是很讚嗎？還是大家來學馬英九內褲穿幾十年好了？」

柯文哲日前出席民眾黨屏東造勢活動，四叉貓7／3在臉書上發文質疑，柯文哲2019年曾表示，「誰說選舉只有悲情音樂、雙主菜便當跟喊凍蒜？」等言論，但活動當天中午卻發雞腿與蒲燒鯛魚的雙主菜便當。

四叉貓說，3年過去，柯文哲造勢活動終於開始送雙主菜便當，旁邊也有人全程拿大聲公、幫忙喊柯總統好，「所謂的柯文哲新政治阿⋯就是把他變成3年前他最討厭的那個樣子」。

呱吉21日也在臉書上發文說，「台灣很喜歡臭政治人物吃昂貴的食物」，想起2016年蔡英文因自費聘請法餐主廚一事，有段時間常被長輩群組當負面新聞流傳，而議員的誤餐便當本來也滿高級的，但因為多年前被媒體詬病後，現在預算上限僅有100元，狠酸「到底在假掰三小，一個懂吃會品酒的政治人物不是很讚嗎？還是大家來學馬英九內褲穿幾十年好了？」

呱吉認為，雖然不應該推崇奢侈，但對飲食有所講究是一種有文化底蘊的事，希望大家能夠對於愛吃這件事情感到自豪，有個會自費請法餐主廚的總統也很好。他最後更諷刺，「有個台北市議員就曾被看見開著保時捷，快到跑攤場合時，趕緊騎上助理準備的機車赴會，這個比懂吃大吃好笑吧。」