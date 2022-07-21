幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到場

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨赴萬華龍山寺參拜，卻碰上民眾陳情，為避免衝突，現場警力當下快速應變將人帶開。但此舉引來外界質疑，陳時中還被酸是「抬走萬華人」。據了解，陳國榮本身並非萬華人，因此並未有外界所說的「抬走萬華人」；陳受訪還自爆，當日是「有人邀請」出席陳時中在萬華的參拜活動，因此才決定規劃當日的陳情行動。

該陳情民眾陳國榮為「0206期貨大屠殺自救會」的陳情人代表，過去就曾經多次進行激烈的抗議手段，自救會成立近4年多來四處抗議累積超過百場。陳男的活動範圍以台北市為主，除了曾到行政院抗議外，包括總統蔡英文、台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安等，都曾與他有過「接觸」，給警察的維安工作帶來不少困擾。

陳國榮受訪時表示，今天也有去保安宮，所以時間允許的話都會持續向阿中部長陳情。陳說，過去都有很多委員在幫忙他們這些金融犯罪的受害者，主要是因為主管機關在做梗，所以讓他們很辛苦。至於戶籍地是否設在萬華？陳則不願多談，僅表示自己是台北市人。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）



警界人士指出，由於陳國榮多次進行抗議的行為，已被列入重大活動的「聯繫名單」，在活動舉辦前都會事先聯繫詢問是否有預謀，以便做為警力規畫的參考。但陳男在溝通上較為困難，未必都會事先透露行動。

警界人士說，以當日的狀況來看，陳國榮的行為已經激起周遭民眾的不滿情緒，衝突確實有隨時擴大的可能，因此現場警力才會本於職責先一步上前帶開；若沒有先發制人，當天現場天氣炎熱、人潮擁擠，一點小衝突就有擴大的可能。

北市警局保安科長于增祥表示，今年因為安倍首相遇刺，警政署通令各機關加強所有首長、參選人的安全維護。警政署要求分局洽詢各市長候選人需求，目前蔣萬安還沒提出需求，陳時中先生在14日提出需求，依照需求我們在18日派遣。

于增祥強調，如果候選人發生任何維安狀況都會造成社會不安，對於所有候選人都非常重視，各單位也是視狀況加強維安。對於民眾表達言論自由，除非違法或現場暴力、立即危害，會馬上排除外。

于增祥指出，萬華分局是因為在現場可能和民眾造成流血衝突，所以優先請他離開，避免危害，不然分局都會以柔性為主、強制為輔，面對不同意見的表達，安全為先前提下執行維安任務。如果未來判斷會有這種況，會請主辦單位先安排接受陳情，在不引起現場民眾不滿前，先派人勸導圈維。

于增祥說，現場同仁是因為民眾有不滿情緒，依專業判斷，發酵下去可能會發生衝突，「競選團隊沒有提出要求」，預防危害、制止危害是警察責任，並不是因為他向陳時中先生陳情才把他拉走，是完全不一樣的事情。

▲陳國榮被警方帶走後，陳時中神色淡定繼續受訪。（圖／記者林敬旻攝）

