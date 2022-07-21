陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

陳時中20日赴萬華龍山寺參拜，但卻碰上陳情民眾鬧場，儘管警方快速排除衝突，但卻引來外界質疑執法標準。國民黨北市議會黨團21日召開記者會，書記長秦慧珠質疑浪費警力、陳情者被暴力拖走；她還質疑，當天除隨扈2人外，還有6個便衣警察，「加起來將近10個人，總統級維安」，批評陳時中一來選舉就勞動總統級維安，這樣真是浪費警力、浪費國家資源。

秦慧珠表示，陳時中大官當久了，一天都不能沒有隨扈，18日向市警局申請2個隨扈，第1個指定部長任內保六總隊的隨扈留任，再請市警局派1個隨扈。他從部長下來，從1個隨扈變2個隨扈，遞了申請書後，市府火速處理。

秦慧珠還說，陳時中昨天到龍山寺，除了2個隨扈外還有制服交警，6個便衣警察包含副所長、巡佐、組長、巡官，「加起來將近10個人，總統級維安，還分內中外衛」。

談到事發經過，秦慧珠說，這個陳情人不是來抗議，他是0206期貨選擇權受害自救會的成員，到處去陳情，警察都知道，「陳姓民眾是去現場陳情，民進黨沒有人受理他的陳情，大家只顧著站在陳時中旁邊擺pose，沒人管他」，他在表達訴求結果馬上被抓走，「人民可憐，畫面太讓人民看不下去，立刻在網路炸鍋，輿論討論非常多」。

秦慧珠直言，這樣之後，市警局派出的維安會更多，然後人民要去陳情的，比照這模式，一講話馬上把你拖出去，陳時中選舉不但帶來警力負擔，更限制民眾陳情跟言論自由，這是一個最壞的示範，「因此我們要說，陳時中你那麼怕死，就不要來選舉，如果選舉到每個地方都要勞動總統級維安，這樣真是浪費警力、浪費國家資源」。

秦慧珠說，這個陳情的老先生被抓走的時候，陳時中跟他那些帥哥美美女競選團隊，每個人都站在那邊照相，沒人看到陳情者被暴力拖走，陳時中也冷眼旁觀，「只管選舉、只管亮相，不管人民死活、不管警察難為，陳時中一下來就擾民擾警察，請你不要來選舉，繼續當大官」。

鍾小平則說，陳時中栽贓萬華，疫情破口是在桃園，是諾富特飯店員工跟機師到萬華阿公店消費是英國病毒進來，破口當然是桃園，結果人民動不動被架走。汪志冰說，陳時中若當選，台北市是不是變成警察之都？他現在只是一介平民，但仍自認是一人之下萬人之上的指揮官，一聲令下大家都要聽他的，「這畫面非常諷刺，手上拿以民為先，本來是要來討好萬華選民，結果這個人先拖旁邊」。