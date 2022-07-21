　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

穿10天才還！王世堅曝32件禮物「柯文哲最愛龍袍」　明天再送回北市府

▲▼台北市議會,柯文哲備詢,施政報告,王世堅。（圖／記者季相儒攝）

▲王世堅於2018年4月10日施政報告時，贈送柯文哲一件龍袍與帽子。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅於議會每個會期質詢期間，都會贈送給台北市長柯文哲一份「禮物」，但柯文哲日前爆料，這些「禮物」王世堅辦公室都會收回去，且越送越小。對此，王世堅回擊，自己是專攻柯文哲的「柯學家」，而柯文哲最念念不忘的大概是龍袍，穿了10天之後才還回來，明天就將此龍袍送回去北市府。

針對柯文哲稱禮物越送越小一事，王世堅21日下午受訪時表示，「哇！柯文哲真的太沒禮貌了吧！哪有人這麼沒修養、計較禮物大小跟貴賤？」很多禮物是自己送給柯文哲之後，市府自行退回，或許柯文哲比較在乎某次送的龍袍，送過去過10天後才還回來，「那套龍袍確實滿貴重的啦！要1、2萬元。」

▲▼台北市議會,市議員王世堅贈送一台腳踏車以嘲諷台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲王世堅2021年4月施政報告時贈送給柯文哲腳踏車，上面刻有「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」。（資料圖／記者李毓康攝）

王世堅認為，柯文哲怎麼可以嫌棄別人送禮是大是小、是貴是便宜，雖然大部分都退回來了，但也有些沒退還的，包括之前送了一輛刻有「政治不難找回網軍而已」名言的腳踏車，至少也要6000、7000元，「他也直接收走，沒有還我啊！」不曉得這些有什麼好抱怨的。

王世堅強調，這些都是很有意義的禮物，「我是言簡意賅，禮輕情意重，我想以柯文哲這麼高的智商，他應該看得懂，怎麼會跟我計較禮物大小、貴重便宜？」他先前還送了一件「我就爛」T恤，但也沒有只用一張白紙寫「我就爛」3個字送給對方，而是做成T恤，「這很好啊！讓他穿在身上，還有自己的圖像凸顯心境，讓他反省。」

▲台北市柯文哲施政報告，議員王世堅送上「我就爛」衣服。（圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅於今年3月施政報告時送給柯文哲「我就爛」T恤。（圖／記者林敬旻攝）

至於被柯文哲批評乾脆去電視台上班，王世堅回應，柯文哲是全台灣政治圈中最會演的，擅長挑弄話題、放著正事不幹，找到黃珊珊當台北市副市長，現在變成「有事黃珊珊」，柯文哲則是沒事就跑出來亂講話、亂批評其他政黨；送禮物是因為議員要監督市長，而他認為要言簡意賅，讓柯文哲短時間內就能體會，才會有此作為。

王世堅強調，送禮物並非為了博君一笑、博取版面，相信多數市民都看得懂禮物，就只有柯文哲不懂，還扯說是他太小氣、禮物越送越小，「如果是要大的（禮物），木馬屠城的木馬還在啊！」倘若柯文哲想要，隨時歡迎拿回去，「反正放著沒用，是你退回來的。」

▲▼柯文哲,木馬屠城,王世堅。（圖／記者陳家祥攝）

▲王世堅於2018年9月總質詢贈送柯文哲木馬。（圖／記者陳家祥攝）

王世堅透露，原本14日施政報告時送往台東單程車票就是最後一項禮物，但如果柯文哲這樣批評，他要於總質詢時再送一樣禮物；自己就是來監督柯文哲的，「就到你12月25日卸任前，這8年來我就是『柯學家』，所以我專攻柯文哲，『柯學家』到12月25日就暫時卸下職務了。」

最後，王世堅也隔空向柯文哲喊話，如果有哪一樣退回的禮物想收回去，「我明天上午立刻送到市政府去！」猜測柯文哲心心念念的就是龍袍，過去每樣禮物都是當天或隔天被退回，唯獨龍袍穿了10天後才還回來，「我很高興，即便他只穿10天，至少那10天也對柯文哲做了心理治療。」倘若柯文哲念念不忘龍袍，「我明天送過去」。

▲▼台北市議會,柯文哲備詢,施政報告,王世堅。（圖／記者季相儒攝）

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
一言不合就著床！　吳宗憲證實女兒喜訊「計畫生3個」
「牛魔王」挨撞！　紅牌重機過彎衝入對向
飯店「2物品」最髒！　內行揭內幕警告：千萬別用
快訊／做換臉A片賺1300萬　小玉一審判決出爐
有急事找你！LINE被亂加好友、收垃圾訊息　官方曝2招解決
林襄超人氣紅到日本！　海外球團指名首選
快訊／風帆2死「男童助浮衣曝光」！　確認落水窒息死亡
2歲童斷指接上仍發黑！　她怒轟肇事3童媽帶頭落跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍：新北市不是台北市的蛋白區　要有志氣成為首都雙引擎

大砲型立委李貴敏、李德維出任發言人　蔣萬安證實競選團隊成形

柯志恩解隔後初登板！點評陳其邁是「冰暖男」　打70分原因曝

雙主菜便當怎麼了？呱吉轟少假掰　「要學馬英九內褲穿幾十年？」

蔣萬安被捏造攻擊王必勝外遇　黃子哲點名側翼：好好重新做人

穿10天才還！王世堅曝32件禮物「柯文哲最愛龍袍」　明天再送回北市府

陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

他讚何志偉展現民代「傾聽」態度　籲陳時中多學習放下身段

民進黨嘉義市長候選人李俊俋誓師大會　高喊「嘉義不一樣」

尖峰用電量創新高卻亮綠燈　鄭麗文揭疑點：民進黨偷藏電？

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

林佳龍：新北市不是台北市的蛋白區　要有志氣成為首都雙引擎

大砲型立委李貴敏、李德維出任發言人　蔣萬安證實競選團隊成形

柯志恩解隔後初登板！點評陳其邁是「冰暖男」　打70分原因曝

雙主菜便當怎麼了？呱吉轟少假掰　「要學馬英九內褲穿幾十年？」

蔣萬安被捏造攻擊王必勝外遇　黃子哲點名側翼：好好重新做人

穿10天才還！王世堅曝32件禮物「柯文哲最愛龍袍」　明天再送回北市府

陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

他讚何志偉展現民代「傾聽」態度　籲陳時中多學習放下身段

民進黨嘉義市長候選人李俊俋誓師大會　高喊「嘉義不一樣」

尖峰用電量創新高卻亮綠燈　鄭麗文揭疑點：民進黨偷藏電？

空中嘉年華7／22登場　台1線屏鵝公路面臨暑期車流新高峰

送醫畫面曝！24歲兵遭戰車砲塔猛撞頭　口鼻冒血裝葉克膜搶命中

確診後首度重返8強　王子維回憶染疫：9天生不如死

【廣編】《妖怪三國志　竊國戰爭》雙平台正式上線

竹縣+693！明起50歲以上打第4劑開打　加開婦幼館接種站

染疫後「GG大縮水」！他崩潰求助　醫師教1招簡單重振雄風

台綜院預測第二季經濟成長率為3.1% 示警半導體景氣放緩

台鐵宜蘭站新觀光熱點！宿舍群變身3千坪購物商場　即起試營運　

「黑毛柯基」漁港流浪想跟人走　獲救又遭退養...小短腿盼一個家

竹市+594！年度累積8萬人確診！　衛生局呼籲民眾落實施打疫苗

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

快訊／熊好券2.0來了！北市7大振興一次看

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆

「龍山寺陳情男」又現蹤　痛罵這句話

少觀所募兵起爭議　國防部回應了

裝甲564旅保養CM11戰車發生意外　2士兵遭重壓送醫

有焦味！北捷板南線1列車煞車異常

第一名流量達9GB　議員爆：柯市府65單位曾連PTT

苗栗坤輿黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為

柯文哲2024一定出來：不讓民進黨太容易選

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

柯王CP真愛破局！柯文哲曝「禮物收回」真相：越送越小

萬華開嗆男「是柯文哲蔣萬安的支持者」　他起底反問：有何居心？

陳時中遇抗議民眾　她見1畫面氣炸

更多熱門

相關新聞

陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

陳時中赴龍山寺動員「2隨扈+6便衣」　國民黨議員：總統級維安

陳時中20日赴萬華龍山寺參拜，但卻碰上陳情民眾鬧場，儘管警方快速排除衝突，但卻引來外界質疑執法標準。國民黨北市議會黨團21日召開記者會，書記長秦慧珠質疑浪費警力、陳情者被暴力拖走；她還質疑，當天除隨扈2人外，還有6個便衣警察，「加起來將近10個人，總統級維安」，批評陳時中一來選舉就勞動總統級維安，這樣真是浪費警力、浪費國家資源。

花博美食街醉漢狂砸椅　比基尼妹驚聲尖叫畫面曝

花博美食街醉漢狂砸椅　比基尼妹驚聲尖叫畫面曝

板南線今早連2起異常　北捷開放退費

板南線今早連2起異常　北捷開放退費

林鶴明：柯文哲變第四參選人「恨不得自己選」

林鶴明：柯文哲變第四參選人「恨不得自己選」

第一名流量達9GB　議員爆：柯市府65單位曾連PTT

第一名流量達9GB　議員爆：柯市府65單位曾連PTT

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲王世堅禮物

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面