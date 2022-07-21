穿10天才還！王世堅曝32件禮物「柯文哲最愛龍袍」　明天再送回北市府

▲王世堅於2018年4月10日施政報告時，贈送柯文哲一件龍袍與帽子。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅於議會每個會期質詢期間，都會贈送給台北市長柯文哲一份「禮物」，但柯文哲日前爆料，這些「禮物」王世堅辦公室都會收回去，且越送越小。對此，王世堅回擊，自己是專攻柯文哲的「柯學家」，而柯文哲最念念不忘的大概是龍袍，穿了10天之後才還回來，明天就將此龍袍送回去北市府。

針對柯文哲稱禮物越送越小一事，王世堅21日下午受訪時表示，「哇！柯文哲真的太沒禮貌了吧！哪有人這麼沒修養、計較禮物大小跟貴賤？」很多禮物是自己送給柯文哲之後，市府自行退回，或許柯文哲比較在乎某次送的龍袍，送過去過10天後才還回來，「那套龍袍確實滿貴重的啦！要1、2萬元。」

▲王世堅2021年4月施政報告時贈送給柯文哲腳踏車，上面刻有「市長不難，專心市政而已」、「政治不難，找回網軍而已」。（資料圖／記者李毓康攝）

王世堅認為，柯文哲怎麼可以嫌棄別人送禮是大是小、是貴是便宜，雖然大部分都退回來了，但也有些沒退還的，包括之前送了一輛刻有「政治不難找回網軍而已」名言的腳踏車，至少也要6000、7000元，「他也直接收走，沒有還我啊！」不曉得這些有什麼好抱怨的。

王世堅強調，這些都是很有意義的禮物，「我是言簡意賅，禮輕情意重，我想以柯文哲這麼高的智商，他應該看得懂，怎麼會跟我計較禮物大小、貴重便宜？」他先前還送了一件「我就爛」T恤，但也沒有只用一張白紙寫「我就爛」3個字送給對方，而是做成T恤，「這很好啊！讓他穿在身上，還有自己的圖像凸顯心境，讓他反省。」

▲王世堅於今年3月施政報告時送給柯文哲「我就爛」T恤。（圖／記者林敬旻攝）

至於被柯文哲批評乾脆去電視台上班，王世堅回應，柯文哲是全台灣政治圈中最會演的，擅長挑弄話題、放著正事不幹，找到黃珊珊當台北市副市長，現在變成「有事黃珊珊」，柯文哲則是沒事就跑出來亂講話、亂批評其他政黨；送禮物是因為議員要監督市長，而他認為要言簡意賅，讓柯文哲短時間內就能體會，才會有此作為。

王世堅強調，送禮物並非為了博君一笑、博取版面，相信多數市民都看得懂禮物，就只有柯文哲不懂，還扯說是他太小氣、禮物越送越小，「如果是要大的（禮物），木馬屠城的木馬還在啊！」倘若柯文哲想要，隨時歡迎拿回去，「反正放著沒用，是你退回來的。」

▲王世堅於2018年9月總質詢贈送柯文哲木馬。（圖／記者陳家祥攝）

王世堅透露，原本14日施政報告時送往台東單程車票就是最後一項禮物，但如果柯文哲這樣批評，他要於總質詢時再送一樣禮物；自己就是來監督柯文哲的，「就到你12月25日卸任前，這8年來我就是『柯學家』，所以我專攻柯文哲，『柯學家』到12月25日就暫時卸下職務了。」

最後，王世堅也隔空向柯文哲喊話，如果有哪一樣退回的禮物想收回去，「我明天上午立刻送到市政府去！」猜測柯文哲心心念念的就是龍袍，過去每樣禮物都是當天或隔天被退回，唯獨龍袍穿了10天後才還回來，「我很高興，即便他只穿10天，至少那10天也對柯文哲做了心理治療。」倘若柯文哲念念不忘龍袍，「我明天送過去」。