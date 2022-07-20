「0到6歲國家養」淪口號？　高虹安回擊沈慧虹：開火前多做功課

▲民眾黨立委高虹安參選新竹市長。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前批評，對手民眾黨立委高虹安拋出的「0到6歲國家養」議題，應拿出完整規劃，否則口說無憑。對此，高虹安表示，這樣的說法，代表她並不熟悉已經制定的國家政策，並嗆「開火前多做功課」。

高虹安近日表示，地方政府可往「0到6歲國家養」的方向，讓托育更加完善，而沈慧虹談到相關政策時表示，執政不能只是口說無憑，強調自己過去擔任新竹副市長期間，在財政紀律上都有嚴格把關，不會排擠到社福、教育或其他公共建設預算。

高虹安反擊，0到6歲國家一起養」源自於2019年鴻海創辦人郭台銘提出的構想，之後也獲得跨黨派的認同，再成為總統蔡英文力推的國家政策，地方政府本來就應該加速落實，怎會是口號？沈慧虹的批評，代表她並不熟悉已經制定的國家政策。

高虹安直言，希望沈慧虹批評開火前多做功課，多向黨內前輩請益，先看看左右鄰兵，不要一開火就誤傷自家人，也希望這場選戰是政策的競逐，而不是單純政治口水，大家一起加油。

對於高虹安的炮火，沈慧虹說明，自己受訪時主要是針對國民黨巿長參選人林耕仁的長輩福利政策，要求高虹安道歉。