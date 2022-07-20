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幕僚分裂爆出走潮？　蔣萬安駁：緊鑼密鼓組織後援會、擴充團隊

記者羅婉庭／台北報導

國民黨台北長參選人蔣萬安被爆出競選團隊內部分裂，包括幕僚林芥佑等人以健康為由離開團隊。對此，蔣萬安今（20）日表示，他的後援會政緊鑼密鼓組織中、團隊也不斷的擴充。

▲國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌及台北市長參選人蔣萬安今（20）日中午與北市黨部及議會黨團進行餐敘。。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌及台北市長參選人蔣萬安今（20）日中午與北市黨部及議會黨團進行餐敘。（圖／記者羅婉庭攝）

蔣萬安中午出席北市黨部及黨團餐敘後於臉書發文指出，他的競選團隊不斷在成長、擴充，每一位都是他每天拚搏奮戰、全台北跑透透的夥伴；非常歡迎各方支持的力量，也早就有很多地方人士正緊鑼密鼓組織後援會，要成為他的最佳後援。

蔣萬安說，選舉瞬息萬變，我與團隊會持續踩穩腳步前行，也虛心接受各界建議、隨時調整。我們有信心，當外界想要透過放話、流言帶風向，試圖見縫插針，刻意分化、動搖支持者，就是他們更加團結的時刻。

蔣萬安表示，他近日陸續拜會了幾位前任台北市長，針對市政議題及台北的未來發展，深入請益討論。他也強調，台北市面對未來的各項挑戰及城市的長遠發展，他一定會在市政的推動上展現決心、展現魄力，為台北市10年、20年，甚至是50年的未來，打下最好的基礎。

「當然這必須要與議會共同合作，這段期間非常感謝國民黨台北市議會黨團每一位議員、議員參選人，都給團隊非常多指導及建議」蔣萬安說，他更身體力行在北市大街小巷與市民面對面互動，一同辦活動跑行程、討論市政議題，「面對剩下130天的選戰，我們是越來越有默契、越來越有信心！」

蔣萬安強調，面對年底的團體戰，不只是「台北隊」，北北基桃更會透過共同治理的理念，在接下來的選舉過程，以及未來對於市政的擘劃，建構非常暢通的溝通平台，將城市的發展及市民福祉列為最優先考量，「大家攜手努力、緊密相連！朝著共同的目標大步向前」。

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