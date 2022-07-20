49%民調反對陳時中　藍：團隊名單全都高端代言人、3+11破口隊





▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺，遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對最新民調指出逾49%台北市民不認同民進黨台北市長參選人陳時中接受該黨徵召一事，國民黨今（20）日指出，陳時中從防疫指揮官的第一線重責「落跑」，民眾如何相信後來不會在其他位置上「落跑」？陳時中不負責任的「甩鍋」表現，人民自有公斷。

國民黨強調，陳時中拉「高端疫苗代言人」陳建仁當競總主委、主張開放「3+11」的立委范雲，並在立法院舉辦協調會反對究責「3+11」的林昶佐，對於「萬華是破口」言論也不幫萬華人說話、林楚茵更曾在疫情萌發之際公開呼籲政治人物拿下口罩。陳時中不只是「落跑部長」，競選團隊更是「破口團隊」，如此「落跑部長」加上「台北破口隊」的組合，民眾絕不會買單。

國民黨指出，國際間BA.5等新變異株疫情虎視眈眈，又需兼顧國內經濟發展，防疫指揮官對於穩定軍心和擬訂完善防疫策略至關重大，更居於全國防疫表率地位。陳時中在台灣疫情尚未完全止息、累計死亡人數已超過8000人，「竟自請陣前換將，喜孜孜跑去選舉，實乃兵家大忌」，相信受到疫情嚴重影響的台北市民對此都看在眼裡。

國民黨表示，陳時中的「甩鍋」不只是從防疫指揮官的重責上落跑，還包括「3+11」決策的嚴重不透明、以及聲稱台北市萬華區是防疫破口等等，都是想撇清自己與防疫失敗之間的關係，卻重傷政府公信力。陳時中在萬華龍山寺遇到民眾直接「嗆聲」，不就證明已有台北市民看不下去陳時中的落跑兼甩鍋？