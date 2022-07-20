尷尬！桃園被解讀「黨主席保衛戰」　朱立倫秒丟麥克風給郝龍斌





▲國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌及台北市長參選人蔣萬安今（20）日中午與北市黨部及議會黨團進行餐敘。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌及台北市長參選人蔣萬安今（20）日中午與北市黨部及議會黨團進行餐敘。朱立倫受訪時媒體問及「郝龍斌稱桃園選戰不僅是張善政對決林智堅，更是黨主席保衛戰？」朱停頓一秒後，尷尬地邊笑邊將手中的麥克風遞給郝龍斌，身後的議員全笑翻。

由於民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲，台大學術倫理審議委員會目前尚未調查出結論，而上午郝龍斌在節目中稱郝龍斌稱桃園選戰不僅是張善政對決林智堅，更是黨主席保衛戰。對此，朱立倫說，他與郝龍斌都是台大教授，如果林智堅的論文不是抄襲，不只是台大要關門，全中華民國都成為國際笑話，他也點名總統蔡英文「你敢出來說林智堅論文沒有問題嗎？」，林智堅如果不算抄襲，以後孩子們該怎麼教、學校怎麼做事？「這是我們兩個做教授的難以置信的事情」。

朱立倫說，民進黨這些「抄跑一族」無所不用其極，想不到攻擊對手的詞，就說對方「躺平」，「難道蔣萬安、侯友宜、張善政有躺平嗎？他們每天都行程滿檔！」侯友宜更是被民進黨罵到外界都看不下去。

朱立倫致詞時表示，他今天與郝龍斌一起帶蔣萬安拜碼頭，並指出基隆市長參選人謝國樑、桃園市長參選人張善政及新北最強的侯友宜，再往南的台中市長參選人盧秀燕、台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩，都是提名最強的候選人，秉持決心，民主真諦是選賢與能，來領導城市。

朱立倫強調，蔣萬安在台北出生、長大，學經歷都是佼佼者，他在擔任立法委員這幾年，每項重要法案、政見都具體實踐，自過去郝龍斌執政時蔣萬安也全力配合，他不但對台北市充滿願景，更能將國際觀引進台北市，若順利當選，結合侯友宜、張善政、謝國樑，北台灣這麼漂亮的名單，就代表國民黨的決心，他相信蔣萬安一定能高票當選。

面對陳時中強勢參選，朱立倫說，國民黨雖然沒有中央豐厚的行政資源，不像民進黨擁有沒有國營事業、網軍的資源，所有團隊都會團結，在黨部主委黃呂錦茹擘劃下，立委林奕華擔任競選總幹事，結合前議長吳碧珠等前輩共同規劃各區競選團隊，把組織動員發揮到最高，「接下來不是蔣萬安獲台北市的單獨作戰，侯、張、謝的北北基桃連線，在蔣萬安帶領下一定都會高票當選」。