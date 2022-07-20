陳時中向萬華道歉！黃珊珊：傷害已造成　應交代「疫情破口」在哪

▲台北市副市長黃珊珊20日出席吉卜力動畫大師——高畑勲展。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

陳時中日前卸下衛福部長與防疫指揮官職務，轉換身分投入台北市長選舉，20日前往萬華龍山寺參拜祈福，並於受訪時再次致歉，提及以前在立院有些言詞不精確。同樣有意參選的台北市副市長黃珊珊強調，對於陳時中願意這樣說感到欣慰，但有些傷害已經造成很久，也認為陳時中應向萬華人交代，疫情破口究竟是諾富特還是萬華。

黃珊珊20日下午出席吉卜力動畫大師-高畑勲展，針對陳時中上午到萬華致歉一事，黃珊珊表示，萬華在2021年是一部辛酸史，當時不只有衛福部次長石崇良說錯話，是整個指揮中心對萬華地區傷害非常大，到現在還沒完全恢復元氣，陳時中願意這樣講是值得欣慰，但可能有些傷害已造成很久，

黃珊珊提及，如何讓萬華站起來、恢復正常生活，北市府在萬華目前有非常多計畫，包括北萬華、中萬華和南萬華等3個區域有不同文化底蘊，而他們希望能凸顯出來，所以會做專案處理，包括阿公店附近的所有馬路都已鋪平、違建拆除等，希望不再讓民眾認為萬華老舊、髒亂，「讓市民覺得萬華安全，是非常重要的。」

怎麼看陳時中第一個行程就是到萬華，是不是想彌補萬華？黃珊珊認為，說是「彌補」太沈重，但當時連外送員都不敢送到萬華，民眾對萬華有所恐懼，而她每天去萬華時，指揮中心也沒有幫忙說明整件事情，破口到底是諾富特飯店還是萬華，她認為陳時中應該要跟萬華人有交代。