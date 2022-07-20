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您改我查！　南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

▲台南市警一分局19日晚上執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務，強力取締改裝車違規，4小時共取締77件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局19日晚上執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務，強力取締改裝車違規，4小時共取締77件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改裝汽、機車影響夜間安寧，而電動自行車雖屬慢車，改裝後行駛速度動輒7、80公里，更勝機車，均為民眾所詬病，台南市警一分局19日晚間6時至10時，結合交通警察大隊、台南監理站、環保局等單位，在中華東路後甲圓環處執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務，強力取締改裝車違規，4小時共取締77件違規。

這次勤務共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛72件（其中召回檢驗57件）、無適格駕駛4件、排氣管改裝由環保機關召回檢驗計3件；針對電動自行車部分，取締未戴安全帽1件、改裝變更原有規格1件。

▲台南市警一分局19日晚上執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務，強力取締改裝車違規，4小時共取締77件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於台南市國家公共建設及民間投資工程如火如荼進行，常見移工騎乘改裝電動自行車，警方將加強未依規定戴安全帽、闖紅燈、酒後駕車及未依標誌、標線行駛等項目取締，若查獲未黏貼審驗合格標章，可依道路交通管理處罰條例第12條第1項第2款「拼裝車輛未經核准領用牌證行駛」，沒入車輛；另外微型電動二輪車（電動自行車）於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，可依同法第72條第2項，處所有人新台幣1800元以上5400元以下罰鍰，並責令改正。

▲台南市警一分局19日晚上執行「監、警、環聯合稽查」專案勤務，強力取締改裝車違規，4小時共取締77件違規。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局分局長方國璽表示，鑒於電動自行車無需考照的便利性，普遍可見學生或上班族以電動自行車代步，提醒民眾在購買電動自行車時，請選購型式審驗合格的車輛，勿購入來路不明的拼裝車，以免發生車輛故障或自燃風險，保障自身及他人安全。

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