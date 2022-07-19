毒販變身24小時行動販賣機　南警追緝半年成功破獲

▲台南市警局破獲呂姓男子為首的24小時販毒集團，起獲各式毒咖啡包一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局經過半年的埋伏、跟監，破獲1起以呂姓男子為首的24小時全天候販毒集團，查獲毒品咖啡包14包、K他命11.24公克、現金10萬元及毒品分裝工具，全案依毒品罪嫌送辦。

台南市警方偵辦毒品案件，意外查出案外案！市警少年隊在今年年初偵辦少年施用毒品案件溯源時，一名少年無意中脫口而出一句某位少年也有在賣…，警方認為應該還有其他少年藥頭尚未落網，開始組成專案小組進行偵查。

經過少年隊半年的埋伏、跟監，甚至還喬裝晨運和倒垃圾的民眾，發現跟監對象是一個以呂姓嫌犯為首的7人販毒集團組織，呂嫌以販賣第三級毒品愷他命及毒品咖啡包為大宗，其主打「三班制輪班ON CALL」24小時隨叫隨到，儼然是一臺行動毒品販賣機，其行徑囂張，於車水馬龍之路上就肆意直接交易毒品，該集團為躲避警方查緝，他們使用的交通工具都是與集團成員無關之車輛，如車輛因交通事故或遭警察攔查而暴露身分，就會立即更換交通工具，期間總共更換了8輛自小客車，及3個聚集據點來設置斷點，大幅增加警方查緝與蒐證難度。

警方為避免再有其他民眾遭受毒品戕害，即報請台南地檢署指揮偵辦，並由第一、二、三、四、永康分局及刑大等單位配合少年隊全力緝毒，日前兵分多路持拘票前往各集團成員的住處進行拘提，共計查獲毒品咖啡包14包、K他命11.24公克、現金10萬元及毒品分裝工具。

正當警方對於搜索成果有所疑惑時，呂嫌才表示他們的生意也一樣受到疫情打擊，藥腳購買力下降，為了節省囤貨成本，所以毒品數量較少；搜索過程中發現該集團分工縝密，提供販毒車輛、毒品、收取金錢皆有專人負責，且拆帳亦相當制度化，此外，呂嫌看準科技的便利性與網路的隱匿性，以通訊軟體來招攬生意，帳號直接挑明24H(小時)營業；毒品咖啡包的包裝更結合時下疫情及流行趨勢，以印製著「清冠一號」字樣、知名南部飲料店「茶XX手」、卡通圖案「小熊維尼」、「招財貓」及「紅惡魔」等圖樣做為掩護。

市警少年隊長蔡宗憲表示，新興毒品及毒品咖啡包日益氾濫，為維護青青學子之成長環境，即使販毒集團24小時販毒不停歇，警方亦不分晝夜積極打毒，以維護社會治安，同時也呼籲青少年勿對包裝精美的不明粉末包裝產生好奇而誤食毒品。