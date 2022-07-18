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社會 社會焦點 保障人權

違停挨罰「副駕女」超不爽！罵女警「像流氓」　判拘還得賠4萬

▲新北擴大紅線夜間時段停車範圍 全長7079m增1180格停車位。（圖／新北市交通局提供）

▲張姓女子因不服女警取締，對她表示，「妳攔查好像流氓」，因而慘遭被判拘還須賠償女警4萬元。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／新竹報導

一名古姓男子2019年時在紅線上違規停車，恰好被謝姓女警撞見而準備開單處理，未料一旁坐在副駕駛座的張女見員警開單，不服員警取締，竟對女警表示，「你攔查好像流氓一樣」！讓女警氣的怒對張女提告。新竹地院審理後，刑事部分判處張女拘役15日，得易科罰金；而民事部分則判張女須賠償女警4萬元。

新竹警局交通隊的謝姓女警2019年7月傍晚執行交通稽查勤務時，發現古姓男子所駕駛的車輛，違規停在紅線上，因此上前依法開單。不料坐在古男副駕的張姓女子見狀，不服員警取締，竟對謝姓員警表示，「你攔查好像流氓一樣！」，讓員警氣的怒對張女提告。

刑事部分，庭審時，張女向法官表示，她確實有對女警說「你攔查好像流氓一樣」，但那也是等到女警開完單之後才有的爭執行為，是女警開完單後還不離開現場，反而和她發生爭執，主張員警當時並非是依法執行勤務。

法官認為張女確實有陳稱「你攔查好像流氓一樣」，而流氓依台灣一般社會通念為無賴或當地惡霸等意，明顯為貶抑言論，認定張女侮辱員警屬實，判張女拘役15日，得易科罰金。

而民事部分，謝姓女警也再對張女怒提告求償5萬元。不過張女向法官表示，當時僅因為路不熟停在路邊，卻看到女警突然騎車擋在車前，並表示要開單，因而認為女警態度不友善，若女警有符合程序及友善對待民眾的話，為何會引起不愉快呢？

張女還向法官哭訴，她只是因為無心用了流氓2字就遭法官判刑，成為有前科的人，主張她真的沒有要去侮辱員警等語。

民事庭法官審理後，則認定張女有蔑視國家公權力正當執行、貶抑女警人格尊嚴等情形，判張女還須賠償女警4萬元。

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