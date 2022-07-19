婦人突然一口氣喘不過氣來！　南警火速送醫救回一命

▲台南市警二分局中正派出所警員吳桂卿、周韋佑遇民眾求救，馬上以警車協助就醫，成功挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

58歲仇姓婦人騎機車行經金華路三段中正路口時，突然心悸，突發性胸悶心絞痛，身體發軟不適，喘不過氣，適遇市警二分局巡邏車，趕緊向巡邏員警求助，警方馬上以警車協助送醫急救，成功挽回性命。

台南市警二分局中正派出所警員吳桂卿、周韋佑，18日下午2時許巡邏至金華路三段與中正路口附近，突傳來一陣陣急促機車喇叭聲，並見仇姓女駕駛人急忙向巡邏車求救呼喊：「警察先生快點！我快喘不過氣來，可以幫忙送我去醫院嗎？」，員警見狀，唯恐發生意外，當機立斷立即火速駕巡邏車沿途開啟警報器，協助載送婦人至民生路郭綜合醫院急救。警方成功避開壅塞車流，10分鐘路程不到3分鐘就順利到達，就醫後幸無大礙，警察即刻救援，讓仇姓婦人及家屬感激不已。

據了解，58歲仇姓婦人騎機車行經金華路三段中正路口時，突然心悸，突發性胸悶心絞痛，身體發軟不適，喘不過氣，剛好遇到第二分局巡邏車所以趕緊向巡邏員警求助，表示想就醫怕叫救護車來不及，且擔心搭叫計程車至醫院治療途中會有停等紅燈及交通壅塞情形，延誤黃金治療時間，適逢遇見二分局巡邏員警，立即向巡邏車求助，幸好警方即時伸出援手，安全的將婦人護送至醫院，仇姓婦人及其家屬非常感謝警察的熱心助人與積極幫忙，深表肯定與讚譽。

市警二分局表示，民眾急難向員警求助時，員警秉持同理心及急難救人之精神，適時予以協助，充分發揮人民保母的精神，讓其感受警方處理之熱忱，另民眾如有緊急疾病傷痛部分亦可撥打119通知救護車前往現場處置。