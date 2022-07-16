台南西羅殿外廟會聚眾鬥毆　30名快打警力抓回64人送辦

記者林悅／台南報導

台南市中西區「西羅殿」外發生廟會聚眾鬥毆案，台南市警二分局指出，接獲110報案馬上啟動快打警力30名到場制止及維持秩序，現場經查為他縣市2間廟宇信眾至西羅殿參香，因細故於廣場前發生衝突，警方將現場兩方信眾64人全數帶回分局並逐一調查釐清涉案情節，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。

▲台南市警二分局出動快打部隊，帶回雙方人馬共64人，逐一調查釐清涉案情節，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市警二分局針對有人指稱該起衝突有人持槍槍擊，警方案發後已派鑑識人員現場場勘查鑑識，並調閱相關監視器，一一與現場帶回之涉案人比對釐清。

二分局指出，現場有報稱有開槍情事，警方也正調閱影像比對、勘察採驗及交叉詢問釐清等偵查作為深入調查中。

警方至目前為止尚未發現有彈頭、彈殼等與槍擊事件之相關違法跡證，警方強調會深入釐清，如涉及槍擊會依槍砲罪嫌方向偵辦，目前相關涉案人涉嫌聚眾鬥毆、傷害、毀損案情明確，全案由警方深入偵辦中。

台南南勢街西羅殿在臉書澄清，「今天下午約二點有台北的進香團體與彰化的進香團體來西羅殿進香，二造因回駕時發生衝突暴力事件，與西羅殿完全無關。」廟方聲明並非是遶境，特此澄清。