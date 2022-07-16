　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南西羅殿外廟會聚眾鬥毆　30名快打警力抓回64人送辦

記者林悅／台南報導

台南市中西區「西羅殿」外發生廟會聚眾鬥毆案，台南市警二分局指出，接獲110報案馬上啟動快打警力30名到場制止及維持秩序，現場經查為他縣市2間廟宇信眾至西羅殿參香，因細故於廣場前發生衝突，警方將現場兩方信眾64人全數帶回分局並逐一調查釐清涉案情節，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。

▲台南市警二分局出動快打部隊，帶回雙方人馬共64人，逐一調查釐清涉案情節，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局出動快打部隊，帶回雙方人馬共64人，逐一調查釐清涉案情節，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局出動快打部隊，帶回雙方人馬共64人，逐一調查釐清涉案情節，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，台南市警二分局針對有人指稱該起衝突有人持槍槍擊，警方案發後已派鑑識人員現場場勘查鑑識，並調閱相關監視器，一一與現場帶回之涉案人比對釐清。

二分局指出，現場有報稱有開槍情事，警方也正調閱影像比對、勘察採驗及交叉詢問釐清等偵查作為深入調查中。

警方至目前為止尚未發現有彈頭、彈殼等與槍擊事件之相關違法跡證，警方強調會深入釐清，如涉及槍擊會依槍砲罪嫌方向偵辦，目前相關涉案人涉嫌聚眾鬥毆、傷害、毀損案情明確，全案由警方深入偵辦中。

▲台南市警二分局出動快打部隊，帶回雙方人馬共64人，逐一調查釐清涉案情節，全案依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌嚴正究辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南南勢街西羅殿在臉書澄清，「今天下午約二點有台北的進香團體與彰化的進香團體來西羅殿進香，二造因回駕時發生衝突暴力事件，與西羅殿完全無關。」廟方聲明並非是遶境，特此澄清。

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►►狗狗吃飼料同時顧消化、還能讓毛髮亮麗

ET快訊
路權團體號召1500萬輛50C.C.以上機車　7／18起衝國
快訊／饒河夜市突大停電！遊客「摸黑用餐」熱爆
室友激戰小8歲女友「叫聲迴盪整屋」　5分鐘後大喊：高潮了吧
快訊／台南廟會大亂鬥！警方抓回64人送辦
國安基金進場以來「外資操作方向」揭曉　買超前10大股一表看懂
炎亞綸認《營業中》常遭人漠視　陳柏霖同感：真的很辛苦
妻罹卵巢癌4期面目全非！　婦產科名醫「親站手術台」潰堤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨 ∕ 男唐麻丹山蝴蝶谷戲水扭到腳　搜救人員搬運送醫

台南西羅殿外廟會聚眾鬥毆　30名快打警力抓回64人送辦

張善政楊梅參香　「廟庭四句箴言」回應林智堅論文爭議

基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航　祈求出海平安漁獲滿艙

水林阿甘薯叔食農教育　民眾免費體驗從產地到餐桌...好吃又好玩

觀世音菩薩成道紀念日　侯友宜赴五股賀聖宮參拜贈匾

國旅補助上路！往墾丁車流飆高　最多每小時2800輛

故宮南院無人機升級成500架 　搭配水舞秀國寶圖案7／16登場

2022新北城巿祈禱早餐會　侯友宜率市府團隊共禱祝福

全中運洄瀾之夜　7／16日晚間花蓮小巨蛋隆重登場

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

出門散步媽夾中鵝娃娃　牠整路炫耀回家抱著睡

歐告按「吃肉肉按鈕」使喚爸　媽看戲狂笑：你被點名了XD

寄宿汪熱情搖尾迎接姐　她看2老鳥耍廢：白疼了

獨 ∕ 男唐麻丹山蝴蝶谷戲水扭到腳　搜救人員搬運送醫

台南西羅殿外廟會聚眾鬥毆　30名快打警力抓回64人送辦

張善政楊梅參香　「廟庭四句箴言」回應林智堅論文爭議

基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航　祈求出海平安漁獲滿艙

水林阿甘薯叔食農教育　民眾免費體驗從產地到餐桌...好吃又好玩

觀世音菩薩成道紀念日　侯友宜赴五股賀聖宮參拜贈匾

國旅補助上路！往墾丁車流飆高　最多每小時2800輛

故宮南院無人機升級成500架 　搭配水舞秀國寶圖案7／16登場

2022新北城巿祈禱早餐會　侯友宜率市府團隊共禱祝福

全中運洄瀾之夜　7／16日晚間花蓮小巨蛋隆重登場

「魏福部」投捕搭擋率兄弟3比1擒龍　魏碩成本季首勝MVP

整骨師的正妹患者多　竟趁治療中猥褻肉體偷拍！比AV情節更誇張

獨 ∕ 男唐麻丹山蝴蝶谷戲水扭到腳　搜救人員搬運送醫

《幽遊白書》真人版「幽助」造型曝光！　上線時間、4主角海報全公開

快訊／饒河夜市突然大停電！遊客「摸黑用餐」熱爆

世新英語暨傳播應用學系培育學生跨域專業　展現與時俱進多元智慧

羅力不滿5局丟5分退場　今日確定無緣達陣百勝

「超解渴6食物」一圖看！含水量90%↑　營養師激推：拉很順還消水腫

五堅情成軍2週年新歌「向五月天致敬」　還請到他客串當彩蛋！

12歲小女友問「露骨數學題」！媽看兒子訊息崩潰：是我大驚小怪？

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

地方熱門新聞

台南廟會聚眾鬥毆　64人送辦

和仁海域驚見女性浮屍　海巡公布特徴

MIS-C+腸套疊　5月大嬰兒確診康復後惡夢開始

汽車改加裝穩壓器引火災

台南市安南區透天厝傳火警

紅面鴨FUN暑假震撼登場　煙火+無人機開幕

2022桃園閩南文化節藝閣VS踩街　7/16登場

台南首批高梁採收採智慧機械化

故宮南院無人機搭配水舞秀國寶圖案

伊拉克包裹又來了！

安南警逮毒品通緝犯

高普考首日台東考區到考率65.11％

李啟維盼市府重視台南東吉七美海上旅遊

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

更多熱門

相關新聞

台南畢業生市長獎補頒獎

台南畢業生市長獎補頒獎

台南市政府辦理109學年度畢業生市長獎補頒獎典禮第2場溪南場，16日下午在慈濟高中舉行，包括東區、中西區、安平區、南區、安南區等溪南地區學校，共計136校，約1426位學生受獎。

快訊／台南廟會衝突大亂鬥　現場傳槍響

快訊／台南廟會衝突大亂鬥　現場傳槍響

台南首批高梁採收採智慧機械化

台南首批高梁採收採智慧機械化

台南市安南區透天厝傳火警

台南市安南區透天厝傳火警

台南漁光島再傳「男大生溺水」　

台南漁光島再傳「男大生溺水」　

關鍵字：

台南西羅殿廟會聚眾毆鬥南警快打

讀者迴響

熱門新聞

花蓮港吊車疑「鋼索斷裂」！33噸巨石砸斃工人

台中男20K約極品妹　她穿丁字褲赴約遭白嫖

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

丈夫冷血殺4人！　李鴻淵妻低調上班　

獨家／薔薔遭友人欺騙拍A片

遊樂園大鐘擺甩到空中解體　砸死2客

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

直播刮刮樂竟中5000萬！女網紅掩面爆哭

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

快訊／台南廟會衝突大亂鬥　現場傳槍響

台灣玉女《乘風破浪》遭淘汰　暴瘦剩40kg曝心聲

槍殺4人當天！鄰居曝「李鴻淵妻真實狀況曝光」

大咖天王爆偷吃21歲親外甥！「亂倫內幕被揭發」

阿喜玩遊戲太拼「車頭燈掉出」疑走光！畫面全播出

更多

最夯影音

更多
自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關
叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

母象跪地救子！守洞口昏厥　救援人員暖助CPR搶回一命

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面