桃園男囤4.3噸爆竹！欠繳57萬罰款　扣押存款讓他2周繳清

▲彭姓男子違規儲存4.3噸爆竹遭罰款，消防局耗費大量人力才搬運至安全儲存地。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

49歲彭姓男子違規儲存4.3噸爆竹，遭桃園市政府消防局開罰60萬元，未料彭男於繳納3萬2,000元後即拖欠未繳，法務部行政執行署桃園分署強制執行。並查出彭男於金融機構有存款，名下還有2台車輛，卻拒不繳納罰鍰，旋即核發執行命令扣押存款，彭男才主動聯繫桃園分署2週內迅速全額繳清。

▲但彭男拒不繳清，遭桃園分署執行扣押財產後才立即清繳。（圖／桃園市政府消防局提供）

桃園分署表示，去年12月間桃園市政府消防局接獲檢舉，有人在倉庫存放大量爆竹，遂前往楊梅區一處倉庫稽查，查獲總火藥量高達4,300公斤的爆竹，由於業者彭姓男子未以安全的方式進行爆竹煙火的儲存，亦未投保公共意外險，桃市消防局當場對彭男開罰新台幣(下同)60萬元，並出動近百人次進行搬運，耗費20小時，才將所有爆竹全數搬運到合法安全的儲存地點存放。

未料，彭男於自行繳納3萬2,000元後，即拖欠未繳，桃園市消防局於111年6月間移送法務部行政執行署桃園分署強制執行。桃園分署查出彭男於金融機構有存款，名下還有2台車輛，卻拒不繳納罰鍰，旋即於今年6月間核發執行命令扣押存款，彭男才主動聯繫桃園分署表示要清繳罰鍰，本件欠款於移送執行2周。

桃園分署呼籲，因違反相關規定而遭致裁罰後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，如無法一次清償，亦應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭到強制執行，得不償失。