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新北平溪農會「春蜜」上市　夏日養顏消暑聖品

▲新北平溪農會「春蜜」上市 夏日必備養顏消暑聖品。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪農會春蜜將第一階段生產的春蜜透過留給蜜蜂。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區目前正值蜂蜜產季，平溪區農會春蜜來自福順生態養蜂場，新北市政府農業局及桃園改良場輔導，將第一階段生產的春蜜透過留給蜜蜂，重視蜜蜂福利，把蜜蜂當作家人般照顧，除能保有蜜蜂舒適繁殖生長的空間，也能提高取蜜的品質。

農業局表示，生產過程採取低溫濃縮，比照蜂箱內的溫度，保留蜂蜜原味及重要營養成份，口感渾厚甜蜜，是女性朋友養顏美容的最愛，亦是夏日消暑第一選擇。現在正對時的紅淡比蜂蜜，可洽平溪區農會社區小舖訂購，或透過FB平溪農會社區小舖訂購。

▲新北平溪農會「春蜜」上市 夏日必備養顏消暑聖品。（圖／新北市農業局提供）

▲福順生態農場蜂場。

平溪農會理事長胡正吉表示，有感於平溪區在地農業產業沒落，因此致力輔導農友養蜂，不僅僅是為了採蜜，更希望能建立友善生態，非常感謝新北市政府農業局提供諮詢及輔導，藉由農會春蜜的開發，參與包裝設計及堅持低溫製程，協助剛返鄉從農的青農及長輩農民能夠加入養蜂及技術交流。同時將保護農業生態環境的觀念帶給消費者，促進平溪區在地農業發展。

農業局長李玟表示，農業局將持續挹注資源輔導偏鄉在地農民，協助建置服務平台，推出「青農力輔導計畫」，提供農友生產及行銷等相關課程資訊，提升農民專業技能，秉持「先創通路 再開農路」的精神。

▲新北平溪農會「春蜜」上市 夏日必備養顏消暑聖品。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪區農會春蜜。

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