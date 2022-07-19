▲僧醫會與淨土院協力捐贈物資，強化新北弱勢家庭防疫量能。新北市府秘書長林祐賢（右）代表受贈。（圖／新北市民政局提供）



記者郭世賢／新北報導

財團法人佛教僧伽醫護基金會與淨土院今（19）日在板樹體育館舉辦「2022悲心眾生慈祐世界水陸空大齋勝會祈福活動」，法會贊普物資捐贈「新北市好日子愛心大平台」，還捐贈200萬元照顧弱勢家庭及1萬8800個防護面罩與衛生局，以強化本府防疫量能，由新北市府秘書長林祐賢代表受贈，並頒贈感謝牌表達謝忱。

秘書長林祐賢表示，財團法人佛教僧伽醫護基金會不僅長年照顧有經濟困難或需要生活協助的僧伽，疫情期間更以行動支持防疫，捐贈防疫物資到全國各醫療院所，去年也捐贈市府2萬個防護面罩，並將歲末感恩消災祈福法會供品全數回饋新北需要幫助的鄉親，公益慈善不遺於力。

財團法人佛教僧伽醫護基金會董事長慧明法師表示，有感於新冠疫情尚未止息，國際戰爭頻繁，與淨土院共同辦理「2022悲心眾生慈祐世界水陸空大齋勝會祈福活動」，迎請法師恭誦大乘經典、佛咒為新北市民祈福，祈願生者離苦得樂，身心安康，並藉瑜伽燄口法會施食眾生，超拔眾生。

淨土院創辦人自誠法師說，為了傳遞愛與溫暖，法會結束後除贊普物資200箱捐贈給「新北市好日子愛心大平台」，另外捐贈200萬元，希望這份社會大愛能幫助更多新北弱勢家庭，諸佛持續庇佑大家。

民政局長柯慶忠表示，為照顧全心奉獻佛教的僧伽健康，財團法人佛教僧伽醫護基金會於1998年成立跨寺院全國性僧伽醫護組織，為僧團服務，提供健保及醫療協助，每年全國巡迴義診、派員至寺廟免費施打肺炎疫苗、流感疫苗、安排老年安養、臨終關懷等愛心護持。

柯慶忠說，自新冠肺炎疫情發生以來，以行動支持防疫，聚集宗教及社會力量，捐贈防疫物資到全國各醫療院所，截至目前防疫物資累積捐贈逾2000萬元。

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