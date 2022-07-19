新北行動治理接力前進樹林　侯友宜與里長座談傾聽民意

▲新北行動治理接力前進樹林。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜18日上午率市府團隊至樹林區公所與里長進行座談，持續傾聽基層心聲，座談會前，侯友宜也特別致贈樹林行天堂、潽渡宮、潭底福德宮3間宗教團體感謝狀，感謝他們於疫情期間捐贈關懷箱之愛心義舉，協助市府進行防疫工作。

樹林區長王坤南先就近期市政成果進行報告，佳德路闢建工程完成後串聯樹林交通路網，讓山佳生活圈併三鶯文創整合計畫更為完善，鹿角溪公園及景觀萬坪公園等5座共融遊戲場及樹林生命紀念館相繼完工啟用。

去年完成的秘境公園「沐心池」更榮獲第21屆公共工程金質獎佳作殊榮，而樹林東昇圖書館都更案，刻依約辦理中，預計年底完成鄰地私地整合，未來將增加公共托老中心，活化土地資產，促進地區再發展。

北園里長王仲卿建議柑園二橋上游興建攔水壩案，水利局表示，水環境整體空間發展藍圖規劃案目前已完成期中報告初稿作業，預計於今年底完成藍圖規劃後，倘決議納入柑園二橋水域營造計畫，將依計畫內容向中央爭取經費辦理後續規劃事宜。

西園里長陳振彥提案有關西園市民活動中心拆除重建部分，王坤南表示，本案已先完成用地取得、變更編定事宜及工程基本設計，因基地涉及農田水利會之渠道，目前正進行細部設計及溝渠遷移事宜。

侯友宜感謝各里長積極解決當地問題、反映里民需求並表示，今年度行動治理主要檢視列管事項執行情形，並了解還有哪些需改進之處，另外，也藉此機會感謝第一線公所同仁、里長，在防疫期間辛勤守護市民健康。

民政局長柯慶忠表示，自108年市長行動治理座談會以來，樹林區里長反映案件共108件，至今已解除列管106件，執行達成率98%，市府努力協助里長解決問題，以實際行動證明下里的意義與價值。

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